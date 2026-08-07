Ingresó otro frente de frío polar que reactivó alertas por nieve en la cordillera y anticipó lluvias intensas en el Alto Valle

La Patagonia vuelve a recibir otro frente polar que tendrá gran impacto en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), después de un día más calmo, anticipó para este viernes el regreso de alertas a la cordillera que podrían complicar la jornada por intensas nevadas y viento.

Por su parte, actualizó su pronóstico del tiempo y anticipó que el Alto Valle podría registrar nuevas precipitaciones, las mismas podrían llegar acompañadas de ráfagas de viento de hasta 80 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

El organismo nacional informó a primera mañana que parte de la cordillera de Neuquén y Río Negro estará bajo alerta naranja por intensas nevadas. De acuerdo a lo anunciado, se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad con valores de nieve acumuladas entre 30 y 50 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

«Esta situación puede estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco», agregó. Por otra parte, la cordillera de Neuquén -desde el sur hacia el norte- también estará bajo alerta por ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 90 km/h.

De igual manera, el temporal por nieve será el que tenga mayor impacto por ello acá te contamos cuáles serán las condiciones que se esperan en Bariloche y Villa La Angostura:

Bariloche:

Mañana: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Tarde: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

Noche: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -1°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h. Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h. Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de -1°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h. Villa La Angostura:

Mañana: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará -1°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Tarde: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 3°C con vientos de 42 – 50 km/h y ráfagas de 70 – 78 km/h.

Noche: Nevadas aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura bajará a -4°C con vientos de 32 – 41 km/h y ráfagas de 60 – 69 km

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

En tanto, el Alto Valle no está bajo alerta pero el clima de este viernes se caracterizará por la inestabilidad climática. Las bajas temperaturas se sentirán durante todo el día ya que sólo se espera una máxima de 8°C y una mínima por debajo de los 0°C.

Además, después de un día sin lluvias, el pronóstico anticipó el regreso de las mismas. Las probabilidades son del 40 al 70% y podrían aparecer los primeros chaparrones aislados durante la franja horaria de la tarde.

El factor determinante será el viento que llegará desde la zona oeste con velocidades de 50 km/h y ráfagas de 80 km/h.

Para que tengas en cuenta, estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén capital: