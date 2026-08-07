Propiedad privada: cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción del proyecto

Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción de la Propiedad Privada

Luego de 12 horas de intenso debate, el Senado confirmó que el proyecto de Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada -muy cuestionada por la oposición y gran parte de la sociedad- obtuvo la media sanción.

La medida fue aprobada en general tras obtener 37 votos a favor. Sin embargo, para que pueda avanzar, el oficialismo tuvo que eliminar los capítulos III y IV del proyecto que referían a la compra de tierras por parte de extranjeros y cambios vinculados con la Ley de Manejo del Fuego.

Sesión extensa y cargada

La sesión que inició el 6 de agosto y se desarrolló en un contexto de protestas afuera del Congreso en contra del proyecto, se extendió hasta la madrugada de este viernes 7 de agosto. Recién pasada la medianoche se conoció el resultado que significó un triunfo a medias para La Libertad Avanza que esperaba pasar a la siguiente etapa sin tener que aplicar más cambios.

Debido a que Javier Milei se encuentra cumpliendo con su agenda internacional, la vicepresidenta no presidió el debate ya que debió asumir sus funciones al frente del Poder Ejecutivo. En su lugar, la sesión fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Este cambio fue interpretado por la oposición como una estrategia del oficialismo para evitar que, ante un eventual empate, Victoria Villarruel votara en contra y frenara la sanción. Cabe recordar que la vicepresidenta se mostró en contra del proyecto que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Lo cierto es que pese a la ausencia de Villarruel, que pudo haberse posicionado en contra o no, el proyecto al final logró avanzar pero con exclusión del Capítulo IV que fijaba modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego.

Cuando se realizó la votación los resultados revelaron que el proyecto además de los 37 votos positivos, tuvo 33 negativos. De ese total, la Patagonia aportó siete votos a favor y ocho en contra. En consecuencia, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Propiedad Privada: cómo votaron los senadores de Neuquén

En Neuquén, el proyecto de Propiedad Privada solo obtuvo una objeción que fue por parte del bloque de La Neuquinidad:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza) : voto afirmativo

: voto afirmativo Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo

voto afirmativo Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto negativo

Propiedad Privada: cómo votaron los senadores de Río Negro

Por su parte, los legisladores rionegrinos mostraron posiciones divididas durante la votación:

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo

voto negativo Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo

voto negativo Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Propiedad Privada: cómo votaron los senadores de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo

Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo

Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo

En Santa Cruz:

José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): voto negativo

Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): voto negativo

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): voto negativo

y finalmente en Tierra del Fuego: