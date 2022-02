Eriksen volvió a jugar al fútbol en Brentford tras el infarto sufrido en la Euro 2021

El mediocampista danés Christian Eriksen regresó hoy al fútbol ocho meses después del infarto sufrido en la Eurocopa 2021, en la derrota de Brentford con Newcastle por 2 a 0 como local, en la 27° fecha de la Premier League inglesa.

El volante ingresó a los 6 minutos del segundo tiempo, en lugar de su compatriota Mathias Jense.

«Lo recuerdo todo, excepto los minutos que estuve en el cielo», dijo días atrás ante la prensa, acerca del infarto sufrido el 14 de junio contra Finlandia.

Apenas pisó el campo, todos los hinchas se pararon para aplaudir al danés que usó el dorsal 21 en su camiseta y que tiene el objetivo de estar en el Mundial de Qatar 2022.

A moment of history as Christian Eriksen returns to the field replacing Jensen. The same change that happened at Euro 2020.#BrentfordFC pic.twitter.com/xDrT2KOg2Y