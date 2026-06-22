Es argentino, triunfa en Estados Unidos y asoma fuerte para competir en la IndyCar Series

Más allá de la desclasificación final, la labor del argentino Alessandro De Tullio en las categorías promocionales de Norteamérica, ilusiona con volver a ver la bandera albiceleste en el corto plazo en la máxima competición automovilística de los Estados Unidos.

El fin de semana, en el circuito de Road América, el joven de 20 años fue uno de los protagonistas excluyentes de la novena y décima fecha del Indy NXT, la antesala de la IndyCar Series, donde los grandes caza talentos depositan sus ojos a fin de encontrar a las próximas grandes estrellas.

It all belongs to Alessandro de Tullio today! 🏁 pic.twitter.com/hw0PVTZhvv — INDY NXT by Firestone (@INDYNXT) June 21, 2026

A bordo del monoplaza que alista el equipo AJ Foyt Racing (histórico de la Indy), De Tullio, nacido en Miami y nacionalizado argentino, marcó el mejor tiempo en clasificación, se acreditó la Pole y peleó por la victoria en ambas carreras.

En la primera de ellas, disputada el sábado, venía liderando hasta que una merma de rendimiento, por el desgaste de los neumáticos, lo dejó en el tercer puesto. En tanto que ayer, en la segunda competencia, se acreditó una notable victoria en pista, dejando sin chances a su compañero Nicolás Monteiro.

Lamentablemente, tanto De Tullio como Monteiro fueron excluidos por los comisarios por utilizar neumáticos invertidos, algo que, más allá de no otorgar ventaja deportiva, está prohibido por la dirección de la prueba.

«El equipo de oficios de IndyCar descubrió que, en la Carrera 2, los neumáticos del auto número 14 de la sesión de clasificación del sábado se instalaron en el auto número 4, y los neumáticos del auto número 4 de la clasificación se instalaron en el auto número 14. Como parte del descubrimiento, ninguno de los dos autos comenzó ninguna de las dos carreras de la doble jornada del fin de semana con el mismo juego de neumáticos que el coche utilizó durante la clasificación”, expresó el comunicado.

No obstante ese percance, De Tullio sigue exhibiendo sus credenciales y demostrando sobrado potencial para, en un futuro no muy lejano, poder dar el salto a la Indy Car, donde hasta no hace mucho nos representó el arrecifeño Agustín Canapino.