En pleno festejo, artistas neuquinos pintaron el primer mural dedicado a Messi y la Selección

Mientras la mayoría de los argentinos salía a las calles de su ciudad para festejar que la selección de fútbol había ganado el campeonato mundial, un grupo de artistas decidió dejar plasmada la inmensa alegría que trajo haber ganado por tercera vez. Los vecinos no podían creer lo que veían y se acercaban a agradecerles y a darles alguna bebida para brindar. «Las personas venían y nos decían ´qué hermoso lo que están haciendo´. Estaban felices», contó a Río Negro Pabla Arias (Miss Ojos), muralista y referente de Pin Club.

La idea de hacer un mural pensando en que Argentina saldría campeón mundial ya estaba plantada. Ya se había comenzado a gestar en la muralista. Sólo quedaba que el sufrido partido entre nuestra selección y la francesa nos diera el paso hacia el podio para levantar la copa. La artista Pabla cuenta que la idea comenzó a gestarse cuando estaba en Tucumán y donde vio otro de los duros partidos que tuvo que disputar la selección con la de Países Bajos. «Lo que me movilizó fue ver que estaba viendo por televisión algo que movilizaba y ponía feliz a todas las personas y entonces pensé en que quería festejar, esta felicidad que es colectiva, con lo que a mí me hace feliz que es pintar. O sea mientras todos estaban festejando voy a estar pintando el mural de Argentina campeón del mundo», señaló Arias.

Momento épico: era inevitable no dejar plasmada la frase de Messi después del partido con Holanda. (Foto: Gentileza)

Para los artistas fue un momento único ya que después de 36 años que Argentina no ganaba, un campeonato mundial de fútbol, tuvieran la oportunidad de plasmar su arte para que quede por siempre. Como un recuerdo de la alegría que trascendió a todos. Pabla Arias cuenta que el diseño fue surgiendo de los momentos más importantes del mundial y que luego cada uno de los muralistas fue poniendo su impronta. Y cuando Ángel Día María hizo uno gol en la final se ganó el corazón de todos por lo que era inevitable pintar esa sensación que atravesó a todos los argentinos.

Uno de los momentos más emotivos cuando Di María festejó al convertir un gol en la final. (Foto: Gentileza).

«Me dio una satisfacción muy grande saber que es el primer mural por el campeonato, sé que van a venir más murales, pero tener esa experiencia de festejar de otra manera fue increíble. Es estar presente en este momento como artistas porque, además, yo no sé si hay otra cosa en la vida que genere tanta alegría colectiva y también me siento muy afortunada de haber vivido eso. De ver a todos los vecinos felices. Nunca viví nada igual. Me sentí muy afortunada de estar pintando y vivir toda esa felicidad», concluyó la artista de Pin Club.

Los Artistas

Dashu

Sir Poul

Raz

Mons

CadaCaricia

Miss Ojos