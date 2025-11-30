Estudiantes de Río Cuarto empató con Deportivo Madryn y ascendió a la primera división

Estudiantes de Río Cuarto empató 1 a 1 con Deportivo Madryn como visitante y, después del 2-0 a favor de la ida, logró un histórico ascenso a la Liga Profesional, máxima categoría del fútbol argentino.

Luego de una primera mitad sin goles, los chubutenses se ilusionaron con un golazo de tijera de Luis Silba a los 19 minutos del segundo tiempo.

Madryn fue con todo a buscar el segundo gol que iguale la serie pero, a cinco del final, Agustín Morales puso el 1 a 1 definitivo con un derechazo que entró tras un leve desvío.

¡EMPATÓ EL LEÓN DEL IMPERIO!



A los 85', Morales puso el 1-1 ante #Madryn y el 3-1 en la final del reducido. pic.twitter.com/nW36J0oalu — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025

Estudiantes no pudo festejar el ascenso en el campo de juego porque los hinchas locales invadieron la cancha y tuvieron que meterse rápido en los vestuarios.

Deportivo Madryn acarició la gloria dos veces esta temporada ya que también perdió la primera final por el ascenso con Gimnasia de Mendoza por penales.

Madryn, el equipo del poder, no pudo frente a Estudiantes de Río Cuarto, que consiguió el ascenso a la máxima categoría.



Los jugadores no pudieron ni festejar que se tuvieron que retirar a las corridas porque el publico local invadió el campo de juego, otra más y van pic.twitter.com/9Hw2O0IrAt — Alee Bugallo (@AleeBugallo) November 30, 2025

Estudiantes de Río Cuarto no jugaba en primera desde hace 40 años en los viejos torneos nacionales. Fue la última vez que hubo tantos equipos cordobeses en la elite. Además de Belgrano, Instituto y Talleres, que también son los de ahora, estaba Racing de Córdoba.