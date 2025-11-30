Con un gol de Ayrton Costa, Boca le gana a Argentinos Juniors en la Bombonera

Boca le gana a Argentinos Juniors en la Bombonera desde los cuatro minutos con un gol de Ayrton Costa y se acerca a las semifinales del Clausura de la Liga Profesional.

Miguel Merentiel recibió solo por el segundo palo a la salida de un córner y definió de volea. El arquero dio rebote y Costa se tiró a barrer para empujarla y poner el 1-0.

BOCA SE PUSO EN VENTAJA 🔵🟡 Ayrton Costa aprovechó el rebote de Siri y anotó el 1-0 ante Argentinos



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8PB1Skv0t2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Claudio Úbeda decidió repetir el equipo que viene de derrotar a Talleres en octavos. El entrenador mantuvo el doble 9 y dejó en el banco a Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Ander Herrera.

De esta manera, Boca salió con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por su parte, Argentinos Juniors forma con: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

El equipo de Nicolás Diez fue uno de los mejores del año y, al igual que Boca, ya está clasificado a la Copa Libertadores 2026. Viene de perder la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.

Los cuartos de final del Clausura empezaron ayer con la victoria de Estudiantes ante Central Córdoba en Santiago Del Estero. El Pincha espera en semifinales por el ganador de Barracas Central – Gimnasia que juegan este lunes a las 17.

Mañana también será el otro duelo de cuartos entre Racing y Tigre a las 21:30. El que avance va contra el que clasifique de Boca – Argentinos Juniors.