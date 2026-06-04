Falta una semana para el inicio del Mundial 2026: México y Sudáfrica se reencuentran en otro partido inaugural

Cada vez falta menos para que finalice la cuenta regresiva. Tan solo restan siete días para el inicio del Mundial 2026 y su partido inaugural será una reedición de lo sucedido en 2010. En aquella oportunidad, Sudáfrica recibió a México en el estadio Soccer City de Johannesburgo e igualaron 1-1, con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

En esta Copa del Mundo, el Estadio Azteca será el escenario del encuentro que abrirá oficialmente el torneo, previsto para el jueves 11 de junio desde las 16 (hora argentina). Será una jornada histórica para el mítico recinto mexicano, que volverá a ser protagonista de una cita mundialista.

México y Sudáfrica integran el Grupo A junto a Corea del Sur y República Checa, y disputarán la mayor parte de sus compromisos de la fase de grupos en territorio azteca.

El conjunto africano volverá a disputar un Mundial después de 16 años. Su última participación había sido justamente en 2010, cuando organizó el torneo. Para esta edición logró la clasificación de la mano del entrenador belga Hugo Broos y afrontará su cuarta participación en la máxima cita del fútbol de selecciones.

Por su parte, México encara la Copa del Mundo con la ilusión de aprovechar su condición de anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá. Javier Aguirre fue el elegido para conducir al equipo en busca de una actuación histórica.

El Tricolor alcanzó los cuartos de final apenas en dos oportunidades y ambas coincidieron con los Mundiales que organizó, en 1970 y 1986. Desde entonces, enlazó siete eliminaciones consecutivas en octavos de final entre 1994 y 2018, mientras que en Qatar 2022 ni siquiera logró superar la fase de grupos y quedó eliminado en la zona que compartió con la Selección Argentina.

Los partidos inaugurales que más se repitieron

El cruce entre México y Sudáfrica volverá a abrir una Copa del Mundo 16 años después de Sudáfrica 2010, cuando igualaron 1-1 en Johannesburgo. Sin embargo, no se trata del partido que más veces se repitió en el arranque de un Mundial.

Durante las primeras décadas del torneo, era habitual que la Copa del Mundo comenzara con varios encuentros en simultáneo, por lo que existieron otros cruces que se repitieron más veces entre los partidos que dieron inicio a una edición.

El caso más llamativo es el de Brasil y México, que se enfrentaron en el comienzo de tres Mundiales distintos. El primero fue en Brasil 1950, con triunfo local por 4-0 en el Maracaná. Cuatro años más tarde volvieron a cruzarse en el arranque de Suiza 1954, donde la Verdeamarela se impuso por 5-0.

Un habitual inaugurador 7 veces México levantó el telón en Mundiales y nunca pudo ganar, con un saldo de cinco derrotas y dos empates. Este año intentará romper el maleficio.

La historia se repitió una vez más en Chile 1962. En aquella edición, el Mundial comenzó con cuatro partidos disputados al mismo tiempo y uno de ellos fue el triunfo de Brasil por 2-0 sobre México. De esta manera, Brasil-México se convirtió en el encuentro que más veces formó parte de la apertura de una Copa del Mundo, con tres antecedentes.

Por eso, aunque México-Sudáfrica tendrá su segundo capítulo como partido inaugural, todavía quedará por detrás del récord que mantienen brasileños y mexicanos desde hace más de seis décadas.