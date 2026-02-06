Así fue la presentación de la quinta edición del Mundialito Femenino en General Roca

La quinta edición del Mundialito Femenino comenzará el próximo sábado 14 de febrero y se extenderá hasta el martes 17. Se disputará en tres escenarios de General Roca: el estadio Luis Maiolino, el Complejo Deportivo Roca y el predio municipal ubicado en la zona norte de la ciudad.

A lo largo de las cuatro jornadas, las jugadoras participarán en distintas categorías: Sub 12, Sub 14 (la principal) y Sub 16, mientras que las Sub 8 y Sub 10 tendrán carácter recreativo. Los equipos competirán por la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa Estímulo y cada categoría estará conformada por tres grupos integrados por cuatro o cinco equipos.

La presentación del torneo se realizó este viernes en el auditorio del Diario Río Negro y contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la intendenta de General Roca, María Emilia Soria; el secretario de Deportes de la provincia, Nahuel Astutti; y el presidente y vicepresidente del Deportivo Roca, Jorge Escaris y Fabián Zgaib, respectivamente, además de integrantes de la comisión organizadora.

Durante el acto, todos tomaron la palabra y destacaron el crecimiento sostenido de este proyecto que nació en 2022 y que, año tras año, amplía su alcance. “Hoy podemos decir con orgullo que más de 1.000 chicas tienen la posibilidad de jugar y expresarse dentro de una cancha”, señaló Gustavo Balmaceda, integrante de la Comisión Organizadora.

En ese marco, también se resaltó el rol fundamental de Valeria Cotelo, la primera jugadora roquense en integrar la Selección Argentina y principal impulsora de esta iniciativa. “De manera incansable y silenciosa fue trabajando día a día para que esto sea una realidad”, agregó Balmaceda.

“Esto va a ser contagioso. Ojalá se siga haciendo y se continúe convocando. Los dirigentes tenemos que trabajar duro para apoyar este tipo de actividades”, expresó Escaris, que además, junto a Zgaib, anunciaron que Deportivo Roca armará una liga regional femenina, debido a la ausencia de la Liga Confluencia.

“Las chicas hoy tienen muchas posibilidades de crecer. Hay ejemplos deportistas rionegrinos que compiten en selecciones y clubes de AFA”, señaló Astutti, secretario de deportes de Río Negro.

En la misma línea, la intendenta Soria agradeció a la organización y destacó el esfuerzo de las familias. “Hay padres y madres que hacen un trabajo enorme para que las chicas tengan su lugar”, remarcó, y cerró con un mensaje para las jugadoras: “Que ganen las mejores, que gane el fútbol femenino y que siga contagiando a más pibas a jugar a la pelota”.

Por su parte, el gobernador Weretilneck valoró el compromiso de quienes llevan adelante el torneo. “Estoy agradecido por el tiempo, la dedicación y la contención que brindan todos los días. Felicito al Deportivo Roca y a la organización por todo el trabajo que van a realizar”, sostuvo.

“El campeonato es de ustedes: a portarse mal y a divertirse”, fue el mensaje con el que Escaris despidió el acto, a pocos días del inicio del certamen.

Cómo quedaron los grupos de las categorías Sub 12, 14 y 16

Grupos Sub 12:

Grupo A: Deportivo Roca, Pueblo Viejo Las Peques, Lala Gym y Tomateras.

Deportivo Roca, Pueblo Viejo Las Peques, Lala Gym y Tomateras. Grupo B: Huanhuel Niyeo, Barrio Norte, 18 de diciembre y Pinchitas.

Huanhuel Niyeo, Barrio Norte, 18 de diciembre y Pinchitas. Grupo C: Academia Ferro, Noroeste, CAI de Comodoro Rivadavia, CET Patagonia y Circulo Italiano.

Grupos Sub 14:

Grupo A: Deportivo Roca, CAI de Comodoro Rivadavia, Pueblo Viejo Las Peques, Luna Park.

Deportivo Roca, CAI de Comodoro Rivadavia, Pueblo Viejo Las Peques, Luna Park. Grupo B : Atlético Neuquén, Unión Femenina, Lala Gym, Pinchitas.

: Atlético Neuquén, Unión Femenina, Lala Gym, Pinchitas. Grupo C: AC Ferro, Tomateras, Princesitas, CAI de Comodoro Rivadavia II.



Grupos Sub 16: