Tres policías de Bariloche irán a juicio acusados de darle una golpiza a un detenido

Dos efectivos de la policía rionegrina acusados de “vejaciones agravadas” por castigar a golpes a un detenido en la comisaría 42 de esta ciudad serán juzgados en debate oral el mes próximo. Una tercera agente, con grado de sargento, está involucrada en la misma causa por no intervenir para frenar el ataque y enfrenta unaimputación por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La investigación se prolongó durante casi un año, tropezó con varias complejidades y quedó desdoblada en dos “legajos” paralelos, pero el juez de Garantías Marcos Burgos decidió unificarlos y confirmó que el juicio oral se iniciará el próximo 4 de mayo.

La defensora de dos de los acusados aseguró que son inocentes y que no intervinieron en la golpiza. En la audiencia de control de acusación, realizada ayer, intentó extender el plazo de investigación “para que sean escuchados”, pero el juez no le hizo lugar y dijo que el momento será en el juicio.

Según la acusación, en la tarde del 19 de mayo de 2025 Jairo Atencio circulaba en su auto por la ruta de Circunvalación cuando se detuvo por un desperfecto mecánico. Los policías Néstor Córdoba, Natalia Aguilar y Antonio Quiñenao llegaron hasta el lugar a bordo de un patrullero y por razones no explicadas le re tuvieron el DNI al conductor y dispusieron su traslado a la comisaría 42.

Durante el viaje, sostuvo el fiscal Inti Isla, frenaron el móvil policial y tanto Quiñenao como Córdoba le aplicaron al demorado varios “golpes de puño y con la tonfa”. En la comisaría se repitieron los golpes en todo el cuerpo. Al día siguiente Atencio recuperó la libertad, pero los exámenes médicos inmediatos determinaron que sufrió hematomas de distinta gravedad en el pecho, así como los brazos, los muslos, los tobillos y múltiples traumatismos en el cráneo.

Aguilar no intervino en el castigo, pero deberá responder en el juicio por su responsabilidad como superior jerárquica de los otros dos policías. A Córdoba y Quiñenao les formularon cargos como autores del delito de vejaciones agravadas, en concurso con lesiones leves agravadas.

Intento frustrado de la defensa

La abogada defensora María Rodrigo tomó la causa en representación de Aguilar y Quiñenao hace pocos días y dijo tener “otra teoría” distinta a su antecesora. Intentó por todos los medios que se incorpore nueva prueba, incluidas cámaras que demostrarían que “los que entraron al calabozo y golpearon a Atencio fueron otros” y pidió que se tome declaración a sus defendidos.

Señaló que la fiscalía y la querella no habían investigado lo suficiente y pidió suspender el debate oral, pero el juez dijo que no habría cambios y que la atribución preliminar de responsabilidades “encuentra correlato en la evidencia que expuso el fiscal”.

Insistió al momento de resolver en que “existe una teoría del caso y una versión exculpatoria” y que esa diferencia “se debe discutir en un juicio”.

Resuelto ese punto, el fiscal Isla continuó con lo previsto en la audiencia de control de acusación y enumeró las pruebas que piensa desplegar en el juicio y que incluyen la declaración de la víctima, de su padre, de los médicos que lo atendieron, de empleados policiales, de otros detenidos, e incluso de un médico que lo evaluó por “stress postraumático”.

Además hay informes sobre el allanamiento a la comisaría 42, secuestro de libros y registros de cámaras de seguridad. La mayor parte de las actuaciones estuvieron a cargo de Gendarmería, como ocurren cuando hay delitos involucran a la policía de Río Negro.

La defensa presentó otros documentos como el libro de cuartelero y propuso testigos compartidos con la fiscalía, para asegurarse “un interrogatorio amplio”. Y agregó otros como el cabo primero Santiago Lepe, quien no estaba citado y habría tenido un rol clave en la comisaría el día de los hechos.