Roca regulará las aplicaciones de transporte y amplía sanciones a motos con escapes libres

En 17 días se labraron 282 actas de infracción, con 63 retenciones preventivas, 34 alcoholemias positivas y 19 retenciones por escape libre. (Foto ilustrativa).

La municipalidad de Roca envió al Concejo Deliberante dos proyectos de ordenanza que endurecen las sanciones en materia de seguridad vial. Por un lado, buscan reforzar la penalización de los ruidos molestos y escapes libres, y por otro, unificar toda regulación del transporte de la ciudad.

La primera iniciativa prevé multas de entre 300 y 1000 Unidades de Sanción Municipal (entre $360.000 y $1.200.00) para quienes provoquen sonidos estridentes, además de la posibilidad de inhabilitar a conductores reincidentes y habilitar controles incluso cuando los vehículos estén estacionados.

Los proyectos habían sido anunciados previamente por la intendenta María Emilia Soria durante la apertura de sesiones ordinarias y serán tratados en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Plantean sanciones más severas para motos y autos con escapes modificados

Uno de los expedientes propone una actualización del Código de Tránsito Vigente, con cambios orientados principalmente a reforzar el control sobre motos y vehículos que generen estruendos.

La principal modificación amplía el alcance de la infracción. Hasta ahora, la conducta sancionable estaba vinculada a la circulación del vehículo, pero el nuevo texto establece que también podrá sancionarse cuando el rodado esté detenido, estacionado o permanezca en la vía pública.

De esta manera el Municipio busca intervenir en situaciones frecuentes de concentración de motos y autos en distintos sectores de la ciudad, donde suele haber contaminación sonora producto de las aceleraciones que generan reclamos vecinales.

Según lo informado por el municipio desde el 30 de marzo hasta ayer solamente en la zona del Paseo del Canalito, se labraron 282 actas de infracción, con 63 retenciones preventivas, 34 alcoholemias positivas y 19 retenciones por escape libre.

El proyecto busca darle un fin a la problemática e incorpora de manera expresa nuevas conductas consideradas infracciones, como el uso de escapes libres, expansivos o modificados, la falta o deficiencia del sistema silenciador y las aceleraciones innecesarias. También incluye cualquier otra acción que incremente la emisión sonora del vehículo.

Además, fija límites máximos de ruidos según el tipo de vehículo. La constatación de la infracción podrá realizarse mediante instrumentos de medición homologados, aunque también se permitirá la intervención por apreciación directa del agente cuando la irregularidad sea evidente.

Aunque la multa económica aparece como la sanción principal -la cual puede alcanzar $1.200.000-, el proyecto incorpora la posibilidad de aplicar medidas accesorias, entre ellas la inhabilitación para conducir. Esa medida podría aplicarse en los casos de reiteración de la infracción o cuando el sonido generado tenga un impacto negativo en la convivencia urbana.

Proponen unificar las ordenanzas de transporte

El segundo proyecto enviado al cuerpo legislativo apunta a unificar en una sola ordenanza toda la normativa vinculada al transporte de la ciudad. Según explicaron desde el Ejecutivo, actualmente existen distintas disposiciones dispersas para regular servicios de pasajeros, carga y modalidades tradicionales.

Con este proyecto, se busca consolidar un régimen único para controlar todas las actividades de traslado dentro del ejido municipal, con criterios comunes para los distintos servicios y adaptándose a las nuevas tecnologías y aplicaciones digitales.

El objetivo es crear un sistema que contemple tanto las necesidades de los usuarios como las particularidades de cada sector de la ciudad.

El municipio contrató personal policial para apoyar los controles

El Municipio de Roca, en virtud de las reiteradas denuncias recibidas por partes de vecinos, puntualmente referidas a la circulación de motocicletas con escape libre que generan ruidos molestos en la zona del Paseo del Canalito, el Municipio dispuso la contratación de personal policial para brindar apoyo a los agentes municipales en la realización de operativos de tránsito y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, indicó la municipalidad.

El servicio para esta cobertura requirió la inversión municipal de $4.108.481,36 que se abonaron a la policía de Río Negro – Unidad Regional II – para la prestación durante 15 días, a renovar por otro período similar.



Cabe recordar que los inspectores municipales realizan controles en forma regular, se labran infracciones de tránsito por caños de escape ruidosos, excesos de velocidad, maniobras indebidas, falta de elementos de seguridad y de documentación, entre otras faltas.



No obstante, considerando que los agentes municipales no pueden más que labrar actas y retener vehículos, en reiteradas oportunidades el Municipio solicitó colaboración policial para realizar los operativos dado que ante situaciones de persecución o desacato quien cuenta con facultades para actuar es la policía. Debido a la falta de continuidad en el acompañamiento por parte de la fuerza argumentando no contar con personal disponible, el Municipio dispuso la contratación de este servicio de seguridad, se indicó oficialmente.



De esta manera, reza el parte de prensa municipal, se informa a la población que los controles diarios que se están llevando adelante actualmente en la zona del Paseo del Canalito contando con asistencia policial, son solventados por el Municipio de Roca a fin de prevenir accidentes y evitar la circulación de motocicletas y vehículos con caños de escape modificados que generan ruidos molestos.



Desde el 30/03/26 al día de ayer 14/04/26, solamente en la zona del Paseo del Canalito, se labraron 282 Actas de infracción, con 63 retenciones preventivas, 34 alcoholemias positivas y 19 retenciones por escape libre.