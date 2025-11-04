Finalizó el provincial de Vóley Sub 18 en Viedma: Italia Unida y Bariloche Vóley Club gritaron campeón

El último fin de semana se disputó el provincial de Vóley Sub 18 con la presencia de 25 equipos (14 femeninos y 11 masculinos) de distintas localidades: Bariloche, General Roca, Luis Beltrán, Mainqué, entre otras. Los partidos tuvieron lugar en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias, su anexo y el gimnasio de la UNRN.

Italia Unida le ganó la final de la Copa de Oro masculina a Escuela Municipal de Luis Beltrán. El triunfo fue por 3 a 2 y fue todo un hito: ganaron la primera estrella provincial para el voley roquense. Su recorrido hacia el título incluyó triunfos sobre Club Lamarque (3-1), Ferro de San Antonio Oeste (3-0), Villa Congreso (3-1), nuevamente Ferro en cuartos (3-0), Bariloche Vóley Club en semifinales (3-0) y la mencionada final ante Escuela Municipal de Luis Beltrán (3-2). El tercer lugar fue para la Escuela Municipal de Jacobacci.

La Copa de Oro femenina se quedó en manos de Bariloche Vóley Club, que realizó un brillante torneo culminando con la victoria en la final ante la Escuela Municipal de Cipolletti. En el tercer lugar se posicionó Escuela Municipal de Catriel.

Bariloche Vóley Club fue campeón nuevamente del torneo provincial.

En la fase de grupos las barilochenses superaron a Villa Congreso (3-1), Luis Beltrán (3-0) e Italia Unida (3-0), avanzando invictas a semifinales, instancia en la que le ganaron 3-1 a Catriel. El partido por el título fue 3 a 1 contra Escuela Municipal de Cipolletti y así lograron repetir el título que ya habían obtenido en 2024.

Distinciones individuales

En la rama masculina, estos fueron elegidos como los mejores jugadores del torneo:

Armador: Blanco Matías – Escuela Municipal de Luis Beltrán

Opuesto: Languaso Franco – Escuela Municipal de Luis Beltrán

1er punta: Jofre Bautista – Escuela Municipal de Luis Beltrán

2do punta: Iglesias Manolo – Bariloche Vóley Club

1er central: Cornejo Nahuel – Ing. Jacobacci

2do central: Skretkowski Nicolás – Escuela Municipal de Luis Beltrán

Libero: Nahuel Matías – Centro Empleado de Comercio

Mejor jugador: Blanco Matías – Escuela Municipal de Luis Beltrán

En el vóley femenino las premiadas fueron:

Armadora: Olivia iglesias – Bariloche Vóley Club

Opuesta: Traversa Valentina – Bariloche Vóley Club

1er punta: Maitena Simoni – Escuela Municipal de Cipolletti

2da punta: Nahiara Godoy – Escuela Municipal de Catriel

1er central: María Paz González – Bariloche Vóley Club

2da central: Dubosq Violeta – Villa Congreso

Libero: Heinsen Brenda – Escuela Municipal de Cipolletti

Mejor jugadora: Simoni Maitena – Escuela Municipal de Cipolletti