Francisco Cerúndolo debuta en el Argentina Open: partidos y horarios del miércoles

La mejor raqueta nacional tuvo un buen Australian Open y buscará el título ante su gente.

Este miércoles se vivirá una jornada a pleno en el Argentina Open. El torneo de categoría 250 que se realiza en Buenos Aires abrirá los octavos de final con el debut de dos candidatos al título.

Desde las 13, en la cancha 2 se cerrará la primera ronda del certamen, en el partido que protagonizarán el local Mariano Navone (73°) ante el estadounidense Emilio Nava (81°). En simultaneo, en el Court Guillermo Vilas, comenzarán los octavos de final con un atractivo choque de argentinos: el platense Tomás Etcheverry (54°) se verá las caras contra Román Burruchaga (104°), finalista del Challenger de Rosario.

El resto de la jornada se realizará en la cancha principal. A las 15:30, el checo Vit Kopriva (95°) se enfrentará al italiano Matteo Berrettini (58°). Ambos llegan a esta instancia luego de derrotar en el debut a dos tenistas argentinos (Barrena y Coria, respectivamente)

Desde las 18:30, el Lawn Tenis de Buenos Aires vivirá el debut del campeón defensor. El brasileño Joao Fonseca (33°), que fue recibido por una multitud en su llegada al país, comenzará su camino por el bicampeonato ante el chileno Alejandro Tabilo (71°), que venció a Facundo Díaz Acosta en primera ronda.

Fonseca consiguió su primer título ATP en Buenos Aires.

La jornada cerrará con la presentación del máximo candidato. Francisco Cerúndolo (19°) debutará a las 20 horas frente al boliviano Hugo Dellien (167°). El bonaerense llega como el primer preclasificado del torneo ante la sorpresiva baja de Lorenzo Musetti. La mejor raqueta nacional buscará sacarse la espina de 2025, cuando perdió la gran final del certamen.

Cerúndolo buscará tomarse revancha de la final perdida en 2025.

Los octavos de final se completarán este jueves, con los cuatro partidos restantes. Allí se dará el debut del italiano Luciano Darderi (22°), que jugará contra el chileno Barrios Vera, y Sebastián Báez (34°), que se verá las caras contra el peruano Buse.

Martes con saldo positivo para los argentinos

El martes fue un día con saldo positivo para los locales en el Argentina Open. Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo y apabulló al alemán Daniel Altmaier. Luego, Román Burruchaga derrotó en sets corridos al serbio Laslo Djere. Además, en el último turno, Camilo Ugo Carabelli venció a Francisco Comesaña por 6-4 y 7-6 en el choque de argentinos.

Las malas de la jornada fueron las eliminaciones de Facundo Díaz Acosta y Federico Coria, que cayeron contra Tabilo y Berrettini, respectivamente. Hasta el momento, 7 argentinos siguen en carrera en el torneo.