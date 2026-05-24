Franco Colapinto asoció su histórica carrera en Canadá con el ‘efecto Messi’: «Después de conocerlo fue todo…»
El pilarense brilló en el GP de Canadá, logró el mejor resultado de Alpine y les dedicó un emotivo mensaje a los fanáticos argentinos tras sumar ocho puntos en la Fórmula 1. Todos los detalles.
Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 1 al conquistar el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá. El argentino superó el séptimo lugar que cosechó hace dos semanas en Miami y cada vez se consolida en la Máxima con Alpine. Tras el logro, el bonaerense analizó la carrera y le dedicó su logro a los argentinos que lo acompañan.
«Estoy contento de haberles dado este resultado, se lo merecían todo por haberme apoyado tanto. después del Road Show (en Palermo) y de conocer a Leo fue todo realmente muy positivo», aseguró el piloto argentino en dialogo con ESPN.
"ESTOY FELIZ DE HABERLES DADO ESTE RESULTADO, SE LO MERECÍAN POR HABERME APOYADO TANTO"— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
DE: FRANCO COLAPINTO
PARA: ARGENTINA
📺 #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cU3DdvxDqE
Colapinto también analizó su desempeño y se refirió al momento más delicado de la competencia, cuando rozó el muro tras salir de boxes en la vuelta 32. “Muy aburrido al principio, empujé mucho. Venía a fondo, venía fuerte. Y después cuando salí de boxes y le pegué a la pared, pisé un poco de agua y me fui”, explicó.
De todas maneras, el argentino aclaró que el incidente no condicionó su carrera. «Igualmente teníamos un gap muy grande. Quise hacerlo más grande con Lawson y cometí ese error. Después me tranquilicé y fuimos tranquilos hasta el final», sostuvo.
"LE PEGUÉ A LA PARED FUERTE CON LA PARTE IZQUIERDA"— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
Franco Colapinto dio detalles del #CanadianGP, donde firmó su mejor actuación en #F1 siendo 6°
📺 #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Tnt4iZP3hH
Tras el GP de Canadá, cuándo corre Colapinto en la F1
Ahora, la F1 tendrá una pausa de dos semanas tras el fin de semana de acción en Montreal antes del inicio de la temporada por Europa. La primera parada será en el mítico trazado de Mónaco (5 al 7 de junio) y, a la siguiente semana, el Gran Circo se mudará a España para la carrera en el circuito de Montmeló, en la ciudad de Barcelona (12 al 14 de junio).
Comentarios