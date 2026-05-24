Franco Colapinto hizo historia en el GP de Canadá: terminó sexto y logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto completó un fin de semana histórico para el automovilismo argentino en el GP de Canadá de Fórmula 1 con Alpine. El argentino terminó sexto, escaló posiciones y alcanzó las 20 unidades en el campeonato. La victoria en el Circuito Gilles Villeneuve quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron un podio.

El piloto argentino tuvo una gran largada y aprovechó rápidamente las circunstancias de carrera. El abandono de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y la errónea estrategia de McLaren (que inició con ambos pilotos utilizando neumáticos para lluvia) le permitieron escalar hasta el séptimo puesto en las primeras vueltas. A partir de allí, el pilarense mostró un ritmo competitivo y exprimió al máximo el rendimiento del Alpine. Más tarde, el abandono de George Russell por problemas técnicos lo hizo subir al sexto puesto.

En medio de la carrera, Colapinto sufrió un pequeño despiste tras su detención en boxes. Con los neumáticos duros todavía fríos, se pasó en una curva y rozó levemente el muro. De todas maneras, el auto no sufrió daños importantes y el piloto argentino mantuvo un andar sólido hasta cruzar la bandera a cuadros en un histórico sexto lugar, el mejor resultado de Alpine en la temporada. Además, Pierre Gasly remontó desde el 14° puesto y terminó octavo, resultado que le permitió a la escudería afianzarse en la quinta posición del Campeonato de Constructores.

Kimi Antonelli obtuvo su cuarta victoria al hilo en la Fórmula 1

En la pelea por la victoria, los pilotos de Mercedes protagonizaron duelos de alta intensidad en pista por el liderazgo. Sin embargo, el abandono de Russell redujo la tensión y Kimi Antonelli aprovechó para quedarse con un nuevo triunfo, ampliando su ventaja en la cima del Campeonato de Pilotos.

La Fórmula 1 continuará su calendario con el Gran Premio de Mónaco, que se disputará del 5 al 7 de junio en las tradicionales calles del Principado.

Tras el GP de Canadá, cuándo corre Colapinto en la F1

Ahora, la F1 tendrá una pausa de dos semanas tras el fin de semana de acción en Montreal antes del inicio de la temporada por Europa. La primera parada será en el mítico trazado de Mónaco (5 al 7 de junio) y, a la siguiente semana, el Gran Circo se mudará a España para la carrera en el circuito de Montmeló, en la ciudad de Barcelona (12 al 14 de junio).

Con información de Infobae