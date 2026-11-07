Franco Colapinto cerró los ensayos en el 14° puesto y espera por la clasificación

Trabajo previo completo para Franco Colapinto, a la hora de la prueba de clasificación en el circuito de Interlagos. El argentino concluyó 14° en la tercera y última práctica libre de esta mañana, sumando vueltas y «seteando» su máquina lo mejor posible para la prueba de clasificación de la tarde.

Un total 25 giros completó el piloto de Alpine en el primer turno sabatino. Tanto el Franco como Pierre Gasly, su compañero de escuadra, afrontaron programas de trabajo similares junto a sus ingenieros.

El arranque de la tanda, con un cielo cada vez más amenazante (se estiman tormentas desde las 14) estuvo focalizado en la simulación de carrera (goma media), mientras que la última media hora estuvo centrada en buscar la mejor vuelta rápida pensando en la qualy (goma blanda).

Cumplidos los 60 minutos, el argentino empleó 1m 12s 925 en su mejor giro, que lo dejó en el 14° puesto a un segundo y tres décimas del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el más veloz de la tanda. Gasly, por su parte, finalizó 12° a un segundo y dos décimas del mejor registro.

Vale recordar que el tetracampeón penalizará por cambio de motor y partirá desde el fondo en la carrera de mañana. Además de Max, los que también cumplirán sanción por situaciones similares serán Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Sergio Pérez (Cadillac) y George Russell (Mercedes).

Detrás del neerlandés y completando los tiempos referenciales de la tercera y última sesión, se ubicaron: Kimi Antonelli (Mercedes), el campeón del mundo; Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Arvid Linblad (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Audi).

La prueba de clasificación se llevará a cabo desde las 15. El cielo avisa con fuerza, la tormenta parece venir con mucha furia.