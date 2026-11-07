Cómo funcionarán los servicios en Neuquén y Roca este fin de semana largo por la visita del papa León XIV

Con motivo del feriado nacional decretado para el lunes 9 de noviembre por la histórica visita del papa León XIV al país, este fin de semana será largo, lo que alterará la atención comercial, los servicios y el transporte público a nivel nacional y regional.

En el caso del Alto Valle, la empresa KoKo modificará las frecuencias de su red de colectivos interurbanos. Durante todo el fin de semana largo y el lunes regirá exclusivamente el servicio común, quedando suspendidas las unidades rápidas o expresos.

Neuquén: cómo funcionarán los colectivos y los comercios

Desde el municipio de Neuquén informaron que, debido al feriado y al Día del Empleado Municipal -previsto para este domingo 8 de noviembre-, los servicios públicos funcionarán de la siguiente manera:

Recolección de residuos (Cliba): Prestado con total normalidad.

Prestado con total normalidad. Transporte público: Circulará con los cronogramas y frecuencias correspondientes a domingos y feriados.

Circulará con los cronogramas y frecuencias correspondientes a domingos y feriados. Estacionamiento medido (SAEM): Sin cobro del servicio durante el lunes 9.

Sin cobro del servicio durante el lunes 9. Centros de Transferencia: Abiertos el domingo 8 en su horario habitual; permanecerán cerrados el lunes 9.

Abiertos el domingo 8 en su horario habitual; permanecerán cerrados el lunes 9. Cementerios municipales: Abiertos para visitas en su horario habitual de 9:00 a 19:00.

Abiertos para visitas en su horario habitual de 9:00 a 19:00. Atención Ciudadana (Línea 147): El domingo no atenderá al público; el lunes funcionará en horario especial de 8:00 a 15:00.

El domingo no atenderá al público; el lunes funcionará en horario especial de 8:00 a 15:00. Emergencias (Línea 103): Operativa las 24 horas con guardias permanentes.

Operativa las 24 horas con guardias permanentes. Oficinas, paseos y turismo: Cerrados el domingo; el lunes contarán con atención habitual y paseos en funcionamiento (Oficina del Centro y ETON de 8:00 a 20:00, Oficina Puente Carretero de 8:00 a 2:00, y Oficina del Río en Balneario Gustavo Fahler de 8:30 a 20:00).

Cerrados el domingo; el lunes contarán con atención habitual y paseos en funcionamiento (Oficina del Centro y ETON de 8:00 a 20:00, Oficina Puente Carretero de 8:00 a 2:00, y Oficina del Río en Balneario Gustavo Fahler de 8:30 a 20:00). Subsecretaría de las Mujeres: Dispondrá de una guardia de atención para situaciones de riesgo por violencia de género el lunes de 10:00 a 13:00. Celulares de contacto: Área Legal (299 594 0258) y Área Psicosocial (299 594 0202).

Roca: cómo funcionarán los colectivos y los comercios

Por otra parte, la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) aclaró que para los feriados nacionales «rigen las normas de descanso dominical». Por lo tanto, si «el empleado presta servicios durante esa fecha, deberá cobrar el doble de una jornada habitual».

En cuanto al día no laboral, que será este viernes, «el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple».

Por último, los colectivos urbanos funcionarán con cronograma de domingos y feriados, lo que implicará una frecuencia reducida en todas las líneas.