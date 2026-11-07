La casa propia, más cerca para 2.220 familias de Neuquén

El estadio Ruca Che estuvo colmado de familias durante el acto de adjudicación de 2.220 lotes con servicios en Neuquén capital.

Un total de 2.220 familias neuquinas recibieron este sábado la adjudicación de lotes con servicios, durante un acto multitudinario realizado en el estadio Ruca Che, con la participación del intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.

Los terrenos están distribuidos en tres loteos de la capital, Distrito 6, Balcones del Norpatagónico y El Trébol, donde se ejecutan obras de infraestructura para que los beneficiarios puedan construir sus futuras viviendas.

La jornada reunió a los adjudicatarios y contó con la presencia de Tanya Bertoldi, ministra provincial de Infraestructura; María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén; y Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), además de otros funcionarios municipales y provinciales. Durante la ceremonia, Figueroa anunció que las familias podrán acceder a préstamos no bancarios, casi sin interés, para construir sus viviendas, una vez que cuenten con la mensura correspondiente.

La adjudicación comprende 900 terrenos en Distrito 6, 1.130 en Balcones del Norpatagónico y 190 en El Trébol. Se trata de tres desarrollos urbanísticos que contemplan la división de tierras en parcelas y la instalación de servicios básicos, como agua, electricidad, gas y cloacas, además de obras de cordón cuneta e iluminación. Los trabajos se encuentran en distintas etapas de ejecución, por lo que la posesión de los terrenos se realizará de manera progresiva durante 2027.

Gaido y Figueroa participaron del acto de adjudicación de terrenos en el Ruca Che, junto a funcionarios provinciales y municipales.

Según informó la Municipalidad, con esta nueva etapa se alcanzan las 8.220 soluciones habitacionales impulsadas durante la gestión de Gaido, que incluyen los más de 6.000 lotes adjudicados anteriormente.

El intendente destacó el papel del IMUH, creado para ampliar el acceso a terrenos urbanizados y acompañar el crecimiento de la ciudad. También aseguró que hace siete años no se registran nuevas ocupaciones de tierras públicas o privadas en la capital.

«Hace siete años que Neuquén no tiene la toma de un metro cuadrado de tierra pública o privada. Y trabajar en equipo nos permite ir mucho más rápido», afirmó Gaido. Además, remarcó que la política municipal busca garantizar el acceso a terrenos con servicios esenciales para que las familias puedan construir sus hogares.

Los beneficiarios pertenecen a distintas organizaciones e instituciones de la ciudad. Gaido explicó que el municipio firmó convenios con 50 entidades intermedias, entre ellas sindicatos y colegios profesionales. También mencionó el Cupo Joven y a las familias vinculadas al Ru.Pro.Vi., algunas de las cuales llevaban más de diez años esperando acceder a un lote con servicios.

Cuándo recibirán los terrenos las familias adjudicatarias

La Municipalidad informó que durante las próximas semanas comenzarán los sorteos ante escribano público para definir la manzana y el lote que corresponderán a cada adjudicatario. También se organizarán visitas a los loteos para que las familias puedan conocer el estado de las obras.

El cronograma de posesión comenzará en febrero de 2027 con El Trébol, donde se adjudicaron 190 terrenos. En marzo será el turno de Distrito 6, que comprende 900 parcelas.

En Balcones del Norpatagónico, las entregas se dividirán en dos etapas. Los sectores 1, 2, 3 y 7 están previstos para mayo, mientras que los restantes recibirán la posesión en octubre de 2027, de acuerdo con la planificación municipal.

Los loteos presentan distintos grados de ejecución. Distrito 6 ya cuenta con los servicios instalados y las obras prácticamente terminadas. En cambio, Balcones del Norpatagónico y El Trébol tienen sus proyectos aprobados y se encuentran en etapas de movimiento de suelo y ejecución de infraestructura.

La Provincia ofrecerá créditos para construir viviendas

Durante su discurso, el gobernador reconoció las dificultades que enfrentan las familias para acceder a una vivienda, pese al crecimiento económico y productivo que registra Neuquén.

«Crece la provincia, hay más trabajo, hay más empresas, pero a la gente cada vez le cuesta más tener acceso a la vivienda. Las viviendas son caras, los alquileres son caros», expresó Figueroa.

El mandatario explicó que la política habitacional provincial contempla distintas alternativas, desde desarrollos de edificios hasta créditos bancarios y líneas de financiamiento no bancario destinadas a quienes no pueden acceder al sistema financiero tradicional.

En ese marco, anticipó una herramienta para acompañar a las familias que recibieron la adjudicación de los terrenos.

«Cuando ustedes puedan tener su mensura, después de la entrega de cada lote, van a poder tener un préstamo no bancario, casi sin interés, para que cada uno se pueda hacer su vivienda», anunció.

Por el momento, no se informaron los montos disponibles ni las condiciones de financiamiento, como las tasas de interés, los plazos de devolución y los requisitos para acceder a los préstamos.

Figueroa sostuvo que el acceso a la tierra debe estar acompañado por inversiones en infraestructura y servicios públicos. En ese sentido, mencionó los proyectos provinciales de construcción de escuelas, hospitales, comisarías, rutas y gasoductos, destinados a responder al crecimiento poblacional.

Además de los nuevos loteos, el municipio y la Provincia trabajan en el programa Integra Neuquén, destinado a mejorar las redes de servicios en barrios existentes y asentamientos que todavía presentan déficits de infraestructura.

Al cierre del acto, Figueroa destacó la articulación con el municipio y aseguró que la adjudicación forma parte de una política destinada a ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda propia en Neuquén.