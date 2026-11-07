Aniversario de Villa Regina 2026: la grilla completa y a qué hora toca Los Dragones este sábado 7 de noviembre
Villa Regina celebra este 7 de noviembre su 102° aniversario con un fin de semana repleto de actividades organizadas por el municipio. Tras una primera noche exitosa, conocé la grilla completa con los festejos programados para esta segunda jornada.
Comenzaron oficialmente los festejos por los 102 años de Villa Regina, cuyo aniversario central se conmemora este sábado 7 de noviembre. Durante todo el fin de semana, la ciudad ofrecerá una variada agenda de espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.
La Municipalidad preparó un cronograma de tres días con artistas locales, regionales y nacionales. Hasta el domingo 8, la calle Nogales -ubicada al pie de la barda- albergará paseos de artesanos, emprendedores y patios gastronómicos.
El evento contará con dos escenarios principales: uno montado en el estacionamiento del anfiteatro municipal Cono Randazzo y otro frente al Museo de la Sidra y el Vino (MuSiVi). La entrada a todas las actividades es libre y gratuita.
Aniversario de Regina 2026: sábado 7 de noviembre
El cronograma por escenario para este segundo día de la fiesta aniversario de Regina se compone de la siguiente manera:
- Escenario mayor:
- 20:30 | Apertura: Ballet Folklórico Municipal
- 20:45 | Luis Carrasco
- 21:20 | Yésica y Máximo (Agrupación Folklórica Jazmín de Luna)
- 21:30 | Zule Band
- 22:15 | Elección de Embajadores/as
- 23:00 | La Klass Band
- 00:00 | Los Dragones
- Escenario menor:
- 21:00 | Cocina en vivo – UNCo
- 22:00 | Dj Fakin Funky
Comentarios