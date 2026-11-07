Aniversario de Villa Regina 2026: la grilla completa y a qué hora toca Los Dragones este sábado 7 de noviembre

Comenzaron oficialmente los festejos por los 102 años de Villa Regina, cuyo aniversario central se conmemora este sábado 7 de noviembre. Durante todo el fin de semana, la ciudad ofrecerá una variada agenda de espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.

La Municipalidad preparó un cronograma de tres días con artistas locales, regionales y nacionales. Hasta el domingo 8, la calle Nogales -ubicada al pie de la barda- albergará paseos de artesanos, emprendedores y patios gastronómicos.

El evento contará con dos escenarios principales: uno montado en el estacionamiento del anfiteatro municipal Cono Randazzo y otro frente al Museo de la Sidra y el Vino (MuSiVi). La entrada a todas las actividades es libre y gratuita.

Aniversario de Regina 2026: sábado 7 de noviembre

El cronograma por escenario para este segundo día de la fiesta aniversario de Regina se compone de la siguiente manera: