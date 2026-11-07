El centenario de la Liga Rionegrina de Fútbol y un encuentro ¿esperado?

Beacon (hijo), Tapia y Toviggino se reencontraron en una de las sedes de la AFA. Foto: gentileza.

A comienzos de agosto pasado la Liga Rionegrina de Fútbol cumplió su centenario. Nacida para nuclear los clubes de Viedma y Patagones después extendió sus dominios y hoy da cobijo en sus torneos a instituciones de la comarca, de San Javier, del sur bonaerense y con subsede en la zona Atlántica.

Como parte de los festejos una nutrida delegación encabezada por su histórico presidente, Alberto Beacon, fue recibida por las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino en la sede de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Acompañaron a Beacon el vicepresidente, Julio Contreras; el secretario General, Gabriel Prioli; Facundo Rocha, del club Jorge Newbery; Gilberto Ibarroule, de Deportivo Villalonga; Raúl Miller del club San Javier; Luis Mansilla de Mallin Nehuen; Darío Cárdenas, de Villa Congreso; Darío Rost, de Deportivo Boulevard; Juan Franco, de Deportivo Patagones; Adán Valdebenito de Sol de Mayo; Guillermo Beacon, dirigente de la Liga y Juan Pablo Beacon, asesor legal de la entidad.

Esa última presencia fue la más llamativa del acto porque el dirigente viedmense, cordobés de nacimiento, fue expresidente del Consejo Federal y se lo consideró muy cercano a Toviggino hasta que hace un año habrían roto relaciones cuando comenzó la investigación por supuestos actos de corrupción en el seno de la AFA.

Fuentes vinculadas con Toviggino habrían dejado trascender que J.P Beacon habría sido quien aportó información a la Justicia para el inicio de una investigación que todavía está en desarrollo y ya tuvo varios idas y vueltas.

J.P. Beacon, además, apareció en varios videos que tuvieron trascendencia en medios periodísticos nacionales donde se lo veía manejando sumas importantes de dinero que habrían sido producto de aquellas acciones que son investigadas.

Para algunas fuentes el encuentro fue acordado para acercar a las partes y tratar de restarle importancia a los hechos que se investigan. Hasta el momento J. P. Beacon nunca fue citado por la Justicia.