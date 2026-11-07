Con un dron térmico, rescataron a una mujer que se había perdido en una zona boscosa de Villa Traful

Una mujer que se había perdido mientras recorría una zona boscosa de Villa Traful junto a su hija fue encontrada este viernes por la mañana, después de varias horas de búsqueda. El operativo comenzó cerca de las 2 de la madrugada y contó con la participación de equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y vecinos de la localidad.

Para dar con su paradero se utilizaron distintos recursos, entre ellos un dron térmico aportado por la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo.

Rescate en Villa Traful: dónde encontraron a la mujer y cuál es su estado de salud

Alan Traballoni, director de Emergencia y Comunicación de la Región Sur de la secretaría, detalló cómo se organizó el operativo y los equipos que se sumaron a las tareas.

“Desde la secretaría aportamos un dron térmico, gente del sistema provincial de manejo del fuego, y también colaboró gente de Parques Nacionales, de la Policía del Neuquén y también de la Comisión de Auxilio acá de Traful, junto con varios vecinos que se acercaron”, explicó.

La mujer fue localizada alrededor de las 11, a unos dos kilómetros del lago Traful. Presentaba lesiones en los miembros inferiores, deshidratación moderada e hipotermia, aunque su estado no revestía riesgo de vida.

Tras el hallazgo, recibió asistencia y quedó acompañada por sus familiares. Traballoni confirmó que se encontraba en buen estado y destacó el resultado del operativo.

“Gracias a Dios, alrededor de las 11 de la mañana de hoy se pudo dar con el paradero de esta persona, la cual se encontraba con un estado de deshidratación moderada e hipotermia, pero sin riesgo vital”.

“La misma se encuentra en buen estado, ya en compañía de su familia, por suerte es una historia con un final feliz, en donde se ve que el trabajo en conjunto de todas las instituciones dio sus frutos”.

Operativo de búsqueda en Villa Traful

En las tareas participaron la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, personal del SIEN, una ambulancia del Centro de Salud Olga Vivares, Fauna de la Provincia del Neuquén y el Parque Nacional Nahuel Huapi.

También colaboraron la Comisión de Fomento de Villa Traful, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, la Policía del Neuquén, la Comisión de Auxilio, brigadistas locales y vecinos de la comunidad.