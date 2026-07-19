Brillante largada de Colapinto y tres puestos ganados en el inicio del Gran Premio de Bélgica

Tal como acostumbra, el argentino Franco Colapinto comenzó con todo el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, coronando una impecable partida y avanzando tres puestos en la accidentada primera vuelta en el circuito de Spa-Francorchamps.

En prácticamente la misma maniobra, el argentino superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi). Por si fuese poco, metros después, el piloto de Alpine ganó una posición más tras el abandono de George Russell (Mercedes) y se acomodó 8°.

El inglés se tocó con su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y rápidamente quedó fuera de carrera. En esa secuencia, Franco debió cortar camino para evitar la colisión y mantenerse en pista. Allí apareció el auto de seguridad, que permaneció hasta el 4° giro.

Y otra vez la largada de Colapinto y siempre la largada de Colapinto y hasta cuándo la largada de Colapinto? 🔥 pic.twitter.com/QVONOu6n6U — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) July 19, 2026

La previa del Gran Premio

El piloto de Alpine, que ayer no pudo pasar el segundo corte clasificatorio, se vio beneficiado por las penalidades y hoy estará partiendo 11° en el circuito de Spa-Francorchamps, buscando cosechar unidades por sexta ocasión en el año.

Franco, que ayer se quejó de la caída de rendimiento de su máquina en relación al viernes, largará inmediatamente detrás de su coequiper, el francés Pierre Gasly, con quien procurará tirar en tándem en el comienzo de la competencia.

Desde dirección de carrera anunciaron posibles lluvias durante el gran premio, pautado a un total de 44 vueltas, lo que podría añadirle un condimento muy especial al desarrollo de la prueba.

Desde la Pole Position partirá el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), puntero del campeonato y cinco veces ganador en esta temporada. A su lado lo hará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que George Russell (Mercedes) lo hará desde el 3° lugar.