Franco Colapinto mantiene buen ritmo y marcha 8° en el Gran Premio de España

(AP). El argentino se destaca por ser un gran largador, aspecto fundamental en un circuito Urbano como el de Madrid.

Tramo final para el argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el «Madring Circuit», que a falta de diez vueltas para el banderazo a cuadros, lo encuentra en el 8° puesto de la competencia.

A falta de ocho vueltas para el banderazo final, el argentino, que tras pasar por boxes pasó de 6° al 10° lugar, se acomodó nuevamente en el pelotón de acuerdo al plan inicial previo a las detenciones y con perspectivas de seguir avanzando en la parte final.

Tras perseguir y correr desde atrás al brasileño Gabriel Bortoleto durante más de veinte vueltas, el piloto de Alpine finalmente pudo dar cuenta del Audi y situarse en el 8° puesto, una posición por delante de su cajón de salida.

¡FRANCO COLAPINTO LOGRÓ PASAR A PIASTRI CUANDO SALÍA DE BOXES Y SE PUSO 9° EN MADRING!



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Colapinto podría ganar una posición más, dependiendo de su coequiper Pierre Gasly y el rendimientos de sus neumáticos duros. El francés no paró nunca en boxes, por lo que el rendimiento de su máquina podría mermar en el tramo decisivo.

En la vanguardia, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) pasó por boxes y la primera posición quedó para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que va por su octavo triunfo del año. Detrás marchan Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lando Norris (McLaren), que partió desde la Pole Position.

FRANCO NO LO PUDO CONTENER MÁS: Lawson logró superar a Colapinto para subir al 6° puesto en la carrera.



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Desarrollo de la competencia

Ya una sana costumbre para el argentino destacarse en los primeros metros y siendo uno de los mejores largadores. El piloto de Alpine, que partió 9°, traccionó firme tras apagarse el semáforo y logró dar cuenta del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del neozelandés Liam Lawson (Red Bull), situándose en el 7° puesto durante la primera vuelta.

Sin embargo, el retraso del inglés Lewis Hamilton, con problemas de frenos en su Ferrari, le permitió a Colapinto ganar un puesto más tras cumplirse la sexta vuelta y acomodarse en el 6° puesto.

El argentino inició la competencia con neumáticos medios, a diferencia de su coequiper Pierre Gasly (marcha 13°) que colocó goma dura para el arranque. El juego estratégico será crucial, ya que dentro del Top 10 se utilizan las tres gamas de Pirelli, lo que supone alternativas muy variadas de carrera.

¡QUE LARGADA! Lando Norris movió bien para mantenerse en el primer lugar, pero Max Verstappen logró superar a Kimi Antonelli y se pone en el 2° puesto en el arranque de la carrera.



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El líder de la carrera es el inglés Lando Norris (McLren), el campeón del mundo, que logró mantener el liderazgo tras partir desde la Pole. Detrás marcha el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que tercero se mantiene el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Cumplidas diez vueltas, el ritmo de Colapinto mermó en relación al comienzo, situación que aprovechó Liam Lawson (Red Bull) para dar cuenta del argentino y desplazarlo al 7° puesto. Los neumáticos medios del Alpine N°43 perdieron rendimiento y complicaron ese pasaje de carrera del pilarense.

¡INCREÍBLE LO QUE LE PASÓ A LANDO! Norris tuvo una parada en boxes de ¡7 segundos! en Madring.



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La neutralización en el 15° giro le cayó como «anillo al dedo» al argentino, que ni dudó en pasar por boxes, deshacerse de los medios y colocar neumáticos duros. Por fortuna, el Alpine N°43 se mantuvo dentro del Top 10, por delante de Linblad y con cuatro pilotos por delante que aún no se detuvieron.

En ese lapso inicial en pista con caucho nuevo, Franco se dedicó a cuidar y administrar para intentar llegar hasta el final de carrera sin volver a pasar por boxes. No obstante, el argentino exhibió gran ritmo, mejoró sus tiempos y se coló a los escapes del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

Tras ganar un puesto por la detención del australiano Oscar Piastri, Colapinto marcha 8° y desesperado por la posición del brasileño, a quien intentó superar en varias oportunidades. Como se apuntó, superar en trazados de estas características es tarea por demás compleja.

La previa de la competencia

En busca de seguir por la senda de los puntos en el campeonato mundial, el argentino Franco Colapinto inicia su participación en el Gran Premio de España desde un auspicioso 9° puesto de partida; posición inmejorable para nuevamente dar pelea y seguir siendo protagonista dentro del Top 10.

Los muros del novedoso y temible Madring Circuit representa un desafío mayúsculo para el piloto de Alpine, que ayer coronó un brillante resultado en clasificación, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly (larga 14°) y quedando como el «mejor del resto» tras las grandes potencias del parque automotor.

A special way to start the day 🫶 pic.twitter.com/gXO8U2RNgB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026

La largada, una de las virtudes de Franco a lo largo de este año, será un aspecto crucial en los primeros metros y para el devenir de la competencia, dado lo dificultoso que resulta generar maniobras de sobrepasos en los circuitos callejeros. Junto al pilarense partirá en la cuarta fila el inglés Arvid Linblad (Racing Bulls), rival directo para Alpine en la lucha por el campeonato de constructores.

Colapinto, que viene de arribar 9° la semana pasada en Monza, buscará sumar puntos por octava ocasión en la temporada. Hasta el momento, cumplidos trece grandes premios, el volante argentino marcha 12° en la tabla con un total de 21 unidades.

Desde la Pole en el nuevo circuito madrileño partirá el inglés Lando Norris, campeón del mundo, con su McLaren. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), completan el Top 5 de la grilla.

La competencia sobre el trazado de 5.414 metros de extensión, se disputará a un total de 57 vueltas.