Feria del Libro 2026 en Neuquén, día 3: pronóstico, actividades y horarios para este domingo 13 de septiembre

La Feria Internacional del Libro de Neuquén 2026 vive este domingo una de sus jornadas más esperadas en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y el corredor cultural del Parque Central. Con una propuesta accesible a pie desde el microcentro o a través del sistema de transporte Cole, miles de vecinos y visitantes recorren los pasillos del evento cultural más importante de la región.

Mirá acá la guía completa de actividades y qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo 13 de septiembre.

El factor determinante del día estará marcado por el clima en el Alto Valle. Tras una mañana helada con mínimas de -2°C, la tarde regala una máxima agradable de 15°C. Sin embargo, las autoridades recomiendan aprovechar las actividades bajo el sol o en el interior de las carpas durante la tarde, ya que hacia la noche el viento se intensifica con ráfagas de hasta 59 km/h, condicionando el cierre al aire libre.

La grilla destacada para este domingo 13 de septiembre en la Feria del Libro 2026: hora por hora

La programación distribuida entre el auditorio principal del MNBA, la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia presenta opciones para todas las edades:

15:00 hs

Julieta Fabi presenta Suicidio, una historia real.

presenta Suicidio, una historia real. Hedy A. Bernardini expone su obra Latidos.

expone su obra Latidos. Taller abierto de cosmovisión mapuche.

16:00 hs

Rafael Urretabizkaya presenta su espectáculo y libro Circo.

17:00 hs

Presentación del libro Infancias sobrevivientes (Ed. La Minga y APDH).

Charla sobre fantasía épica a cargo de Patricio Denegri .

. Panel sobre distribución editorial con Mauricio Giulietti y María Clara Lavallén Kenny.

18:00 hs

Mario Figueroa presenta La alegría Perdida de Caitruz.

presenta La alegría Perdida de Caitruz. Espacio de Historias Migrantes.

Romina Tumini comparte su novela El olor del miedo.

19:00 hs (Plato fuerte)

Guillermo Martínez presenta Un crimen dialéctico en una charla imperdible junto a Eugenia Zicavo .

presenta Un crimen dialéctico en una charla imperdible junto a . Gabriela Nemiña expone Formas de insistir en lo humano.

expone Formas de insistir en lo humano. Miguel Sprumont presenta Donde enseña la cordillera.

20:00 hs

Zulema Retamal e Isaid González presentan Con su permiso soy la cueca….

presentan Con su permiso soy la cueca…. Elisa Algranati Filmus expone Un paseo en Jirastruz.

expone Un paseo en Jirastruz. Presentación de la Colección «Más Allá», con Mariela Cunningham y Andrés Ariño.

Diario RÍO NEGRO en el corazón del MNBA: streaming, libros y beneficios

El compromiso de Diario RÍO NEGRO con la comunidad se despliega con un anclaje directo en el terreno para llevar cada detalle de la feria a todas las plataformas: