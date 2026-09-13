El arquitecto que conquistó a Brad Pitt: por estas obras llevó al cine la historia de Peter Zumthor

El reconocido arquitecto suizo Peter Zumthor de pie frente al Memorial Steilneset en la isla de Vardø, Noruega. Fotos: Peter Zumthor Proyects

En el corazón de From Inside Out, el esperado documental en 3D dirigido por el cineasta alemán Wim Wenders —responsable de obras maestras del cine contemporáneo como Paris, Texas y Las alas del deseo— y con la producción ejecutiva de Brad Pitt, late la premisa que define la trayectoria del genial arquitecto suizo Peter Zumthor: la arquitectura no es solo una cuestión de formas o metros cuadrados, sino de cómo los espacios moldean nuestras emociones, silencios y recuerdos.



Con este proyecto, Wenders —un director célebre por su mirada poética sobre el territorio, el viaje y el deambular— pone su sensibilidad al servicio de catorce años de trabajo paciente y colaborativo, adentrándose en el universo creativo de uno de los creadores más herméticos, rigurosos y respetados del mundo contemporáneo, ganador del prestigioso Premio Pritzker. Como telón de fondo, aparece un famoso actor: Brad Pitt y su pasión por la arquitectua y por Peter Zumthor.



La materia y la memoria



Lejos de un enfoque técnico o académico convencional, el perfil arquitectónico que propone el filme pone el foco en la dimensión casi mítica y sensorial del diseño de Zumthor. En su mundo, cada obra dialoga profundamente con su entorno geográfico e histórico.



Peter Zumthor es conocido entre sus colegas por su rechazo radical a la producción masiva, la estridencia comercial y el ritmo acelerado de la modernidad. En sintonía con esa postura, cada uno de sus proyectos es el resultado de un proceso de gestación extremadamente lento, reflexivo y artesanal.

Las Termas de Vals en Suiza, una de las grandes obras diseñadas por el arquitecto. Peter Zumthor Proyects

Es allí donde la materia prima adquiere el protagonismo que merece en el planeta Zumthor, al mismo tiempo que la honestidad estructural. Para el arquitecto, la piedra, el agua, la luz y el vapor no son solo elementos constructivos, sino vehículos que cambian el estado de ánimo de quienes habitan el espacio.



Como bien advertía el propio Wenders al presentar el filme, la película no busca ser una clase didáctica de arquitectura, sino una experiencia inmersiva y «casi física» para entender cómo los espacios impactan en la vida cotidiana, partiendo de una sencilla reflexión: «Todos vivimos y trabajamos en casas, pero en general sabemos poco o nada de arquitectura».



Así, los diseños de Zumthor parten “desde dentro hacia afuera” (from inside out), atendiendo a la vibración íntima de los espacios habitados, los aromas genuinos de los materiales y la modulación milimétrica de la entrada de la luz natural.



La casa como refugio: cinco claves de Peter Zumthor



Casa Gugalun (Suiza). O cómo aprovechar los declives. Fcamusd / Creative Commons on Flickr.com

Protección íntima: No busca necesariamente que la casa sea un objeto llamativo desde afuera, aunque lo sea. Le interesa que, al entrar, uno sienta que está en un lugar protegido y contenido.

No busca necesariamente que la casa sea un objeto llamativo desde afuera, aunque lo sea. Le interesa que, al entrar, uno sienta que está en un lugar protegido y contenido. La materia como experiencia: La madera, el hormigón, la piedra o el metal tienen peso, temperatura, textura, olor y sonido.

La madera, el hormigón, la piedra o el metal tienen peso, temperatura, textura, olor y sonido. El paisaje encuadrado: El paisaje entra en la casa, pero no necesariamente mediante una apertura total: Zumthor suele enmarcarlo con precisión.

El paisaje entra en la casa, pero no necesariamente mediante una apertura total: Zumthor suele enmarcarlo con precisión. La luz como constructora: La luz cambia la percepción de los materiales y genera momentos distintos durante el transcurso del día.

La luz cambia la percepción de los materiales y genera momentos distintos durante el transcurso del día. El tiempo en la obra: Sus casas no están pensadas para mantenerse eternamente nuevas. La madera cambia, el hormigón conserva las marcas de su ejecución y las superficies adquieren pátina. Sus obras envejecen con dignidad: la casa se transforma con quien la habita.



Casas de vacaciones (Suiza). Benjamin Arvid Jaeger.

Obras emblemáticas



Cuando aborda el diseño de museos, capillas, galerías y construcciones en atractivos de turismo saludable como las termas, el arquitecto no diseña fachadas monumentales para impresionar a los transeúntes, aunque lo hagan. Apunta a interiores que envuelven, protegen y conmueven a quienes ingresan.

Las Termas de Vals en Suiza, una de las grandes obras diseñadas por Peter Zumthor.

Bloques de servicios del Museo de la Mina de ZInc de Allmannajuvet en Sauda, Noruega. Lars Grimsby / Nasjonale turistveger



La lente de Wenders, apoyada por tecnología 3D de vanguardia, traduce la pesadez de la materia, la textura de las paredes y la sutileza de los detalles de Zumthor en una experiencia visceral. Así, el documental recorre con paciencia el taller del arquitecto y sus creaciones más paradigmáticas:

Las Termas de Vals (Suiza): Concebidas como una cantera habitada incrustada en la montaña alpina. Con losetas de gneis local, el edificio juega con la penumbra y el vapor, generando una comunión casi mística entre el cuerpo, el agua y la tierra.

Concebidas como una cantera habitada incrustada en la montaña alpina. Con losetas de gneis local, el edificio juega con la penumbra y el vapor, generando una comunión casi mística entre el cuerpo, el agua y la tierra. El Museo Kolumba (Colonia, Alemania): Un levantamiento sobre las ruinas de una iglesia gótica destruida en la guerra, utilizando un ladrillo gris artesanal que permite que la luz solar filtre haces cambiantes hacia un espacio de contemplación silenciosa.

Un levantamiento sobre las ruinas de una iglesia gótica destruida en la guerra, utilizando un ladrillo gris artesanal que permite que la luz solar filtre haces cambiantes hacia un espacio de contemplación silenciosa. La Capilla de San Nicolás de Flue (Wachendorf, Alemania): El documental también expande el mapa hacia rincones como la Casa de Retiro Secular (Secular Retreat) en Inglaterra y esta estructura de hormigón vertido sobre troncos que luego fueron incinerados desde dentro, dejando una textura interior de carbón rugoso bajo un óculo abierto al cielo y la lluvia.



El documental también expande el mapa hacia rincones como la Casa de Retiro Secular (Secular Retreat) en Inglaterra y esta estructura de hormigón vertido sobre troncos que luego fueron incinerados desde dentro, dejando una textura interior de carbón rugoso bajo un óculo abierto al cielo y la lluvia. El proyecto del LACMA (Los Ángeles): En el otro extremo, el filme aborda los retos de llevar su escala humana y sus materiales honestos a una metrópolis hipertecnológica con el diseño de las nuevas galerías.



Museo de Arte en Los Ángeles. Atelier Peter Zumthor/The Boundary



La pasión de Brad Pitt y el encuentro de dos artistas



Lejos de ser un capricho de estrella de Hollywood, el rol de productor ejecutivo de Brad Pitt responde a una larga obsesión personal del actor por la arquitectura de autor. Defensor acérrimo del suizo en los momentos más complejos de la aprobación de sus obras en Estados Unidos, Pitt ha definido al arquitecto como un auténtico maestro: «Zumthor es un maestro de la luz y de la sombra».

El famoso actor se enamoró de las Termas de Vals en Suiza, diseñadas por Peter Zumthor. Gentileza.



Para el actor, que ha impulsado proyectos de construcción sustentable y es un coleccionista empedernido de diseño, la obra del suizo tiene una exigencia innegociable que el cine debiera rescatar:



«No hay forma de entender su arquitectura desde una imagen de computadora; realmente tienes que estar dentro de sus edificios para ver su dominio del espacio», dice.



El estudio de Peter Zumthor en Haldenstein, Suiza. Fcamusd / Creative Commons on Flickr.com

Esa misma urgencia táctil es la que la película traslada a la pantalla grande. From Inside Out propone así un ejercicio de admiración mutua entre creadores que entienden el tiempo como un valor que no se negocia. Así como Zumthor se toma años para pulir una obra hasta que cobra alma propia, Wenders despliega una paciencia idéntica con la tecnología 3D, transformándola en una herramienta puramente táctil.



El resultado es una maravillosa alianza artística donde el cine deambula por el espacio con la misma calma reverente con que el arquitecto esculpe la piedra y deja que construya la luz.

El documental

Título: From Inside Out

Dirección: Wim Wenders

Producción Ejecutiva:

Brad Pitt

Protagonista: Peter Zumthor (Premio Pritzker)

Formato: 3D inmersivo

Estreno: Tras la gran presentación en el Festival de Cine de Venecia, se aguarda la confirmacion de las fechas en cines y plataformas. El arquitecto que conquistó a Hollywood: por qué Brad Pitt decidió llevar al cine la obra de Peter Zumthor



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