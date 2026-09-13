Una pista anónima llevó a la Policía a dos casas de Roca: cocaína fraccionada y cuatro investigados

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios del barrio Quinta 25 de Roca tras una pesquisa iniciada cuatro meses antes.

Una denuncia anónima puso en marcha una investigación que, cuatro meses después, terminó con dos allanamientos simultáneos en el barrio Quinta 25 de Roca. La Policía secuestró cocaína, marihuana y balanzas de precisión, mientras que cuatro personas quedaron vinculadas a una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Delegación Toxicomanía, con apoyo del grupo especial COER. Las medidas se realizaron en dos domicilios del mismo sector y permitieron reunir elementos que serán analizados por la Justicia Federal.

Cocaína compacta y dosis listas para la venta

Durante uno de los procedimientos, los efectivos encontraron cocaína en distintos formatos. Una parte estaba compactada y otra distribuida en dosis, ya preparada para su presunta comercialización.

La Policía también secuestró marihuana y dos balanzas de precisión que presentaban vestigios de sustancias. Según se informó, estos elementos podrían estar vinculados con tareas de fraccionamiento y venta y quedaron incorporados a la investigación.

En el segundo domicilio allanado, también ubicado en Quinta 25, se halló marihuana.

Cuatro personas quedaron bajo investigación

Como resultado de las diligencias, cuatro personas mayores de edad quedaron vinculadas a un legajo judicial por una presunta infracción a la Ley 23.737 y las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La pesquisa comenzó a partir de información aportada de manera anónima al 0800-333-4124. A partir de ese dato se realizaron durante varios meses tareas de investigación que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar las órdenes judiciales.

La denuncia ciudadana, según la información oficial, permitió orientar las tareas hacia los domicilios donde finalmente se realizaron las medidas.

Una investigación que llevó cuatro meses

Los procedimientos fueron presentados como el resultado de un trabajo sostenido de investigación previa, con intervención judicial y participación de unidades especializadas.

Ahora, los elementos secuestrados deberán ser sometidos a pericias para determinar su composición y establecer qué relación tienen con la presunta actividad de comercialización de estupefacientes.

La causa continúa bajo la intervención de la Justicia Federal mientras se analizan las evidencias reunidas durante los allanamientos.

Cómo aportar información

La línea 0800-333-4124 permite realizar de forma anónima y confidencial denuncias sobre posibles puntos de venta de drogas.