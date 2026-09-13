Salió el sol, pero la máxima no supera los 15ºC este domingo en Neuquén y Río Negro este domingo: ¿Qué pasa con el viento?

El mapa meteorológico sobre el norte patagónico mantendrá dos comportamientos bien definidos durante la jornada.

Según el pronóstico oficial para este domingo 13 de septiembre, el frío bajo cero dirá presente en todo el territorio durante las primeras horas, dando paso a una tarde de sol parcial que se verá interrumpida por el aumento paulatino del viento en los valles y la costa.

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Mañanas frías y noches con mucho viento: el pronóstico para el Neuquén, el Alto Valle y Valle Medio

En Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, General Roca y las localidades del Valle Medio (como Choele Choel), la jornada tendrá un quiebre hacia el final del día.

Rango térmico: La mañana arranca helada con una mínima de -2°C , mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 15°C bajo un cielo algo nublado.

La mañana arranca helada con una mínima de , mientras que por la tarde la máxima alcanzará los bajo un cielo algo nublado. Viento nocturno: El factor crítico será el incremento paulatino del viento hacia la noche, con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h, condicionando las actividades al aire libre sobre el cierre de la jornada.

Frío extremo de hasta -5°C y viento calmo en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las ciudades turísticas andinas de Neuquén y Río Negro mantendrán marcas marcadamente invernales en el amanecer pero con brisas suaves:

Bariloche y Villa La Angostura: sufrirán heladas severas en las primeras horas con una mínima que se desplomará hasta los -5°C y una máxima que rozará los 9°C . Prevalecerá el cielo nublado y viento calmo , sin ráfagas de consideración.

sufrirán heladas severas en las primeras horas con una mínima que se desplomará hasta los y una máxima que rozará los . Prevalecerá el , sin ráfagas de consideración. San Martín de los Andes: presentará un escenario simétrico, con marcas entre los -4°C de mínima y 9°C de máxima, bajo un firmamento cubierto y tiempo estable.

Viento fuerte durante toda la jornada en Viedma

En la capital rionegrina y el extremo atlántico, la intensidad de las ráfagas se sentirá desde el comienzo del domingo:

Viedma: registrará una mínima de 0°C y una máxima de 15°C con cielo algo nublado. A diferencia del resto de la provincia, los vientos intensos con ráfagas de hasta 59 km/h se mantendrán activos durante toda la jornada.