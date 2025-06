Franco Colapinto: «No entiendo bien qué pasó, no fue lo que queríamos»

Franco Colapinto tuvo una carrera difícil en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 donde terminó 15°. Le costó ser veloz con su Alpine que ya había tenido problemas en la clasificación del sábado.

“No entiendo bien qué pasó. Obviamente no fue lo que queríamos», señaló el piloto argentino en las declaraciones posteriores a la prueba.

«Fue una carrera muy complicada con mucha degradación, se gastaban mucho los neumáticos. No pudimos controlar la degradación. Tenemos que trabajar mucho para volver más fuertes para saber cuál es el problema grande que tuvimos este fin de semana que no fuimos constantes. A veces iba más rápido y cerca del ritmo de Pierre y después no«, repasó.

¿QUÉ LE DEJÓ EL #SPANISHGP? La palabra de Franco Colapinto tras la carrera en Barcelona.



La próxima carrera de la Fórmula 1 es en Canadá

De cara al próximo desafío, que será el Gran Premio de Canadá el 15 de junio, comentó: «Llego mucho más cómodo a Canadá que no lo conozco, pero sí conozco el auto. Pero hay que entender esos momentos en los que no tenemos ritmo. Del viernes al sábado dimos un paso adelante, pero hoy nos costó mucho por diferentes factores que tenemos que entender mejor. Hay que enfocarse en la próxima”.

Respecto a la velocidad de su Alpine, que estuvo lejos de lo esperado, Colapinto hizo hincapié en que le costaron “las curvas lentas y las rectas”.