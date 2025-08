Franco Colapinto tuvo un accidente durante unas pruebas de neumáticos en Hungría: qué comunicó Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió un accidente durante las pruebas que realizaba la escudería francesa en el circuito de Hungaroring de Hungría y debió ser trasladado hacia un centro médico. Según indicaron diversos medios internacionales, el choque fue en el marco de los ensayos de neumáticos que llevaba adelante la escudería. Desde Alpine, en un comunicado llevaron tranquilidad sobre su estado de salud.

Luego el incidente, Alpine señaló en un breve comunicado que el piloto de 21 años se salió del circuito en la rápida curva 11 a la derecha de las 14 que forman el trazado húngaro, tras lo cual debió ser trasladado hasta el centro médico del Hungaroring, donde fue revisado por el personal médico y su estado de salud es bueno.

«Durante la mañana del segundo día de pruebas de neumáticos Pirelli en el Hungaroring, Franco Colapinto sufrió un incidente en la curva 11. Fue evaluado en el centro médico del circuito y se encuentra bien», informó Alpine.

Team Update



During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK.