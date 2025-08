Los irónicos mensajes de Marcos Galperín y el manager de Franco Colapinto contra Alpine

El Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 dejó un sabor amargo para Franco Colapinto que largó 14° y terminó 18° en una carrera con muchas adversidades. Las redes sociales se llenaron de publicaciones al respecto y hubo dos que no pasaron desapercibidas.

Al finalizar la carrera, Marcos Galperin publicó un irónico mensaje en X (ex Twitter) en referencia a las demoras del equipo Alpine en el cambio de neumáticos del piloto argentino.

«El año que viene voy a tener tiempo para ayudar a cambiarle las ruedas a Franquito un poco más rápido…«, escribió el CEO de Mercado Libre que es uno de los principales sponsors de Colapinto en la Fórmula 1.

El mensaje fue compartido por el manager del piloto, Jamie Campbell-Walter, que además comentó: «Me too, we can do it together!» («Yo también, podemos hacerlo juntos!»). A los pocos minuto, borró la publicación.

Estos mensajes dejan en claro que el entorno de Colapinto no está conforme con su presente en Alpine y la referencia al año próximo hace creer que puede haber movimientos.

Franco Colapinto: «Fue una carrera para el olvido»

Al ser consultado por los puestos que perdió en la largada y las demoras en boxes, Colapinto analizó: «Hay que verlo con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, no tuve nada grip atrás y me fui afuera en la dos. Había ganado un puesto y después perdí muchos. Paramos muy temprano y perdí mucho tiempo. Tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos».

"FUE UNA CARRERA PARA EL OLVIDO, UN DESASTRE", la cruda reflexión de Franco Colapinto tras quedar 18° en el #HungarianGP.



📺 Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Vc2K2Z7jLu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2025

«Fue una carrera para el olvido, no teníamos tan mal ritmo pero fue un desastre, tuvimos muchos errores», sentenció el argentino.