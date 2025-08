Alpine investigará las fallas en boxes que complicaron la carrera de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Franco Colapinto tuvo una carrera para el olvido en el Gran Premio de Hungría en donde finalizó 18°. Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en la larga demora cuando el pilarense frenó en boxes. Esta situación generó una ola de críticas contra Alpine, que investigará la situación.

Franco Colapinto había clasificado 14° y partía con expectativas de avanzar. Sin embargo, un leve despiste en la segunda curva lo retrasó al puesto 18 en las primeras vueltas.

Su primera entrada a boxes fue en la vuelta 13 cuando cambió del compuesto medio al duro. Ese trabajo, que normalmente dura poco más de dos segundos, se extendió a 11. En ese momento, Colapinto perdió toda chance de meterse en la pelea por los puntos.

Como si eso fuera poco, en la vuelta 36 repitió la operación para calzar neumáticos duros nuevos y el pit-stop volvió a ser lento. Demoró 7 segundos, muy lejos de los 2.5 que necesitó su compañero Pierre Gasly en su única detención.

Ante esta situación, el equipo Alpine abrió una investigación interna para identificar el origen del problema y evitar que se repita en el próximo Gran Premio, en Países Bajos.

Según el sitio Motorsport, el sistema de control durante las detenciones podría no haber registrado correctamente el ajuste de la rueda trasera izquierda, lo que apunta a una posible falla en el sensor de la pistola neumática.

Así se retrasó la señal verde que lo devolvía a pista. Y ni siquiera con el sexto mejor ritmo de carrera pudo remontar. Su compañero Gasly también quedó en el fondo, fue penalizado y terminó 19° solo por delante de Ollie Bearman (Haas), que abandonó.

Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Hungría

El oriundo de Pilar habló luego de la carrera y lamentó lo que ocurrió en boxes. «No sé. Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. Una largada… No fue mala la largada en sí. No tuve nada de grip atrás, me fui afuera en la 2. Había ganado algún puesto y después perdí mucho. Una pena eso», declaró ante los medios.

En ese sentido, analizó que «paramos muy temprano. La primera parada fueron diez segundos y, en la segunda, nueve. Perdí mucho tiempo. Tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos porque paramos tan temprano. Habré perdido otros 15 ó 20 segundos con los rezagados».

«Una carrera para el olvido. No creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre. La carrera en sí no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores en la largada, en los pit stops… Mala en general, no fue un buen día», concluyó.