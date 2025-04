¿Franco Colapinto vuelve en Imola?: el rumor que cobra fuerza en la Fórmula 1

El Gran Premio de Miami se avecina en la Fórmula 1 y luego de que Alpine confirme a Franco Colapinto como piloto de reserva sus chances de correr se trasladaron a Imola, que será la carrera siguiente en el calendario.

En medio de fuertes rumores, la escudería confirmó a Jack Doohan para Miami el domingo 4 de mayo. Luego de esa prueba, seguirá el Gran Premio de Emilia-Romaña en la ciudad italiana el 18 de mayo.

Es un circuito que Colapinto conoce a la perfección. El año pasado se consagró en la Fórmula 2 y superó a otro de sus actuales compañeros de Alpine, Paul Aron, que estuvo como reservan en las últimas dos carreras.

La interna en la escudería creció en las últimas semanas entre los que quieren darle la chance al argentino como el asesor Flavio Briatore y los que todavía bancan a Doohan como el jefe del equipo, Oliver Oakes.

Con Colapinto nuevamente como reserva, Doohan se jugará mucho en el Gran Premio de Miami. Otra floja actuación podría ser su sentencia.

Uno de los que avivó el rumor fue Rubén Salerno, ex piloto y amigo de Aníbal Colapinto, el papá de Franco. «Ahora pronto lo vamos a ver correr. No tengo una data justa de cómo es el contrato de Doohan. Algunos hablaban de que Franco se iba a subir en Miami, creo que no, para mí va a ser en Imola”, aseguró.