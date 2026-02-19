Acuña, Armani y Driussi fueron exigidos en River: cuándo podrían volver a jugar

River visitará a Vélez el domingo en Liniers y podría tener el regreso de algunos jugadores importantes que se recuperaron de sus lesiones.

En la práctica de hoy, fueron exigidos físicamente Marcos Acuña, Franco Armani y Sebastián Driussi. Los tres respondieron bien y están cerca de tener el alta.

El Huevo no estuvo en el partido de Copa Argentina ante Bolívar por un cuadro gripal. Todo indica que será titular en lugar de Matías Viña contra el Fortín.

El arquero todavía no atajó en lo que va del año, primero por un desgarro y después por una molestia en el talón. El capitán podría volver el domingo ante Vélez por Santiago Beltrán que lo reemplazó en lo que va del 2026.

El delantero también sufrió un desgarro que lo dejó afuera tres semanas. Es probable que Marcelo Gallardo no lo arriesgue y arranque en el banco de suplentes.

De esta manera, River podría formar ante Vélez con: Armani o Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Vera, Galván, Quintero; Salas y Ruberto o Driussi.