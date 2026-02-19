Boca juega un partido decisivo frente a Racing: formaciones, hora y TV

Boca enfrenta a Racing en un partido con mucho en juego.

Boca tiene una prueba de fuego ante Racing. El Xeneize recibirá a la Academia por la 6° fecha del torneo Apertura el próximo viernes desde las 20 horas en La Bombonera, en un duelo que puede determinar la continuidad de Claudio Úbeda al frente del equipo azul y oro.

El equipo del Sifón llega a este clásico en medio de una crisis deportiva, donde está en el ojo de la tormenta el flojo rendimiento del Xeneize. Para este encuentro clave, el DT planea varias modificaciones, algunas obligadas y otras tácticas.

En la práctica matutina de este jueves, Úbeda sorprendió con el cambio de esquema: del clásico 4-3-3 al 4-4-2. La idea del cuerpo técnico es tener orden en la mitad de la cancha, además de tener dos referencias claras de ataque en partido donde Boca deberá ser protagonista.

Marcelo Weigandt estaría desde el arranque frente a Racing por Juan Barinaga. Además entrarían al once inicial Milton Delgado y Gonzalo Gelini por Leandro Paredes (lesionado) y Lucas Janson, respectivamente. Las salidas se darían por el flojo nivel que mostraron estos futbolistas ante Platense el pasado fin de semana.

Racing llega en un buen momento

Luego de arrancar el Apertura con tres derrotas, Racing logró dos triunfos consecutivos que le dieron aire a Gustavo Costas. Para visitar La Bombonera, el DT tiene una sola duda en el once titular.

La incógnita yace en la mitad de la cancha: Baltasar Rodríguez salió con una molestia en el partido contra Banfield y el cuerpo técnico lo probará en la práctica de este jueves. De no llegar en condiciones, quien ingresará será Bruno Zuculini.

Marcos Rojo estará desde el arranque y enfrentará por primera vez (desde su salida caótica de Boca) al Xeneize. En la zaga central lo acompañará Marcos Di Cesare, quien ya confirmó su continuidad en el club luego de que se cayeran las negociaciones con el Santos de Brasil.

La última visita de la Academia a la Bombonera terminó con clasificación del equipo de Costas a la final del Clausura 2025. Fue triunfo 1-0 de Racing con gol de Adrián «Maravilla» Martínez.

Maravilla marcó de cabeza el único gol del partido en el 2025.

Formaciones, hora y TV:

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián «Maravilla» Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Hora: 20:00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TNT Sports Premium