Alaba votó a Messi y tuvo que darle explicaciones a los hinchas del Real Madrid

David Alaba, defensor austríaco del Real Madrid, aclaró hoy que no votó a Lionel Messi en los premios The Best, como trascendió ayer, porque en realidad la elección fue «colectiva» de su seleccionado y que para él es «mejor» su compañero Karim Benzema.

«En cuanto al Premio FIFA The Best: La Selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide», expresó Alaba en Twitter.

La publicación del defensor se debió a que los hinchas de Real Madrid iniciaron una campaña en redes sociales para pedir su salida del club, debido a que en la terna estuvo Benzema, campeón y figura del equipo español en la Champions League de Europa, y en LaLiga de España.

and I have often said that for me he is the best striker in the world, and that is still the case. Without doubt.