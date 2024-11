Alan Velasco reveló por qué se frustró su llegada a Boca: «No imaginaba tener esa oferta»

Alan Velasco fue una de las debilidades de Juan Román Riquelme en los últimos mercados de pases en Boca. Sin embargo, su llegada nunca pudo concretarse y en las últimas horas el delantero de Dallas rompió el silencio sobre las razones que lo alejaron del Xeneize.

El exvolante de Independiente estuvo a un paso de vestir la camiseta azul y oro pero el elenco de la MLS rechazó la oferta. Aunque el jugador de 22 años sueña con volver al fútbol argentino.

Este martes, dialogó con Espn y remarcó su deseo de retornar al país, con el objetivo de sumar minutos en cancha. En ese sentido, detalló cómo fueron las charlas que mantuvo con el Xeneize.

El extremo viene de sufrir la rotura de ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla izquierda a fines de octubre de 2023, lo que lo alejó de las canchas y recién en este tramo del 2024 se está reincorporando.

«Hubo contactos con Boca, mi representante fue el intermediario entre Dallas y Boca, existió negociación. En ese momento todavía no había vuelto a jugar”, explicó el exjugador del Rojo.

Y sorprendió al referirse al presidente del Xeneize, quien lo podría tener en consideración para el próximo mercado. “Riquelme nunca me llamó”, reveló y sostuvo que las conversaciones no lo tuvieron como protagonista.

Sin embargo, Velasco no ocultó su asombro al haber recibido el llamado del Xeneize en plena recuperación de su lesión: “No imaginaba tener esa oferta cuando estaba lesionado, es bueno que clubes te quieran. Siempre hablé con Dallas les dije que si a ellos les servía, no tenía problema.”,

Alan Velasco confesó que también tuvo sondeos de River

Por otra parte, el extremo de 22 años sorprendió al revelar que también se acercó River a consultar por su ficha. «Hubo un contacto informal con mi representante, pero no pasó de ahí«, planteó.

También opinó de su paso por Independiente y aseguró que no tendría problema en vestir otra camiseta: «Lo quiero mucho, me crié ahí y va a ser siempre donde tenga mi sentido de pertenencia. Pero si me toca en algún momento ir a otro equipo de Argentina, yo estoy tranquilo«