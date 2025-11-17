Alemania y Países Bajos confirmaron su pasaje al Mundial 2026: todos los clasificados

En otra jornada de Eliminatorias europeas, Alemania y Países Bajos aseguraron su pasaje directo al Mundial 2026 al ser primeras en sus grupos.

Alemania goleó 6 a 0 a Eslovaquia con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sané (2) , Ridle Baku y Assan Ouedraogo. A pesar de la dura derrota, los eslovacos tendrán su chance en el repechaje.

El que también clasificó directo al Mundial 2026 es Países Bajos que goleó 4 a 0 a Lituania con tantos de Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen. En ese grupo, Polonia venció 3 a 2 a Malta y jugará el repechaje.

Croacia, que ya estaba clasificada, derrotó 3 a 2 a Montenegro y República Checa goleó 6 a 0 a Gibraltar para asegurar su lugar en el repechaje.

El que está bien parado para sacar su boleto mundialista este martes es España que enfrenta a Turquía y solo un 7-0 en contra lo mandaría a la repesca.

Inglaterra, Francia, Portugal y Noruega son los otros europeos que ya están clasificados al Mundial. Austria, Bélgica, Suiza y Dinamarca pueden sacar boleto hoy con una victoria.

Todos los clasificados al Mundial 2026

Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelandia

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y Arabia Saudita.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos.

Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.