Se confirmaron seis cruces de octavos de final del Clausura: River volverá a jugar con Racing

Con casi todos los partidos de la última fecha jugados, quedaron definidos seis de los ocho cruces de octavos de final del Clausura. River – Racing será el plato fuerte.

La Academia quedó en el tercer lugar de la Zona A y el Millonario fue sexto en la Zona B. Se enfrentarán en el Cilindro de Avellaneda, en una serie a único partido.

El detalle será que, en principio, el encuentro será sin público por la sanción de Aprevide que tiene Racing por el recibimiento ante Flamengo por la Copa Libertadores. Si no levantan la suspensión, será a puertas cerradas.

Los dos vienen de jugar el mes pasado en los cuartos de final de la Copa Argentina con triunfo para River con un gol de Maxi Salas, protagonista de la novela del año entre ambos.

Otro cruce picante es el de Rosario Central con Estudiantes en el Gigante de Arroyito. El Canalla quedó puntero mientras que el Pincha se metió justo luego de que se le dieran los últimos resultados.

Los otros duelos confirmados son: Central Córdoba – San Lorenzo, Vélez – Argentinos Juniors, Riestra – Barracas Central y Lanús – Tigre.

Los últimos dos enfrentamientos dependerá de cómo salga Gimnasia en su visita a Platense, desde las 19:30. Si el Lobo gana, subirá al séptimo lugar y se medirá con Unión. Si eso pasa, Boca jugará con Talleres.

Si Gimnasia empata o pierde no clasificará. En ese caso, Boca irá contra Sarmiento de Junín y Unión frente a Talleres.