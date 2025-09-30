Argentina se mide con Australia en el Mundial Sub 20 de Chile: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina se enfrenta a Australia por el Mundial Sub 20.

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile donde buscará la clasificación a octavos de final.

El encuentro será desde las 20 horas con transmisión de Telefé y DirecTV Sports. El equipo que dirige Diego Placente venció 3 a 1 a Cuba en su debut en el torneo con dos goles de Alejo Sarco y uno de Ian Subiabre.

Fue superior a pesar de jugar gran parte del encuentro con uno menos por la expulsión temprana del defensor Santiago Fernández. Australia viene de perder 1 a 0 con Italia.

Para reemplazar a Fernández, el DT pondría al lateral Julio Soler y Juan Villalba iría de segundo central. Además, Subiabre podría ingresar por Santiago Andino en el ataque.

El equipo nacional completará el grupo el sábado a las 20 contra Italia. Si los dos vuelven a ganar este miércoles jugarán ya clasificados por el primer puesto.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Tuoré. DT: Trevor Morgan.

Árbitro: José María Sánchez Martínez

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Horario: 20

TV: Telefé y DirecTV Sports