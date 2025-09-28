Argentina debutó con un triunfo ante Cuba en el Mundial Sub 20 de Chile

Alejo Sarco metió dos de los tres goles del Sub 20 de Argentina ante Cuba. (Foto: @Argentina)

La Selección Argentina debutó con una victoria en el Mundial Sub 20 de Chile al vencer 3 a 1 a Cuba. El equipo de Diego Placente se impuso con claridad a pesar de jugar gran parte del partido con uno menos.

El equipo nacional marcó las condiciones de entrada y a los 3 minutos puso el 1 a 0 con un gol de Alejo Sarco que logró anticipar a su marca tras un pase de Maher Carrizo.

A los 10′, Argentina se quedó con 10 por la expulsión de Santiago Fernández en una jugada que dejó dudas. El árbitro lo echó por último hombre en una falta difícil de apreciar al borde del área.

A pesar de tener uno menos, la Albiceleste mantuvo la superioridad y a los 40′ convirtió el 2-0 con un gran cabezazo de Sarco en un centro de Dylan Gorosito.

Antes del descanso, Cuba descontó mediante Karel Pérez en un córner en el que el equipo de Placente no tomó bien las marcas.

En el complemento, Argentina no pasó mayores sobresaltos y en el cierre el ingresado Ian Subiabre metió el 3-1 definitivo con un fuerte zurdazo al primer palo.

La Selección Sub 20 volverá a jugar el próximo miércoles contra Australia a las 20 horas. Por este grupo, Italia venció 1 a 0 al equipo oceánico.