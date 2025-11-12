Comienza la 37° fecha de la Liga Confluencia, con cinco adelantos: horarios y árbitros

Este miércoles comienza una nueva fecha de la Liga Confluencia. Con cinco partidos adelantados, se largará la 37° jornada, con encuentros claves por la definición del título y los descensos.

En el comienzo de la jornada nocturna, Experimental (51 puntos) recibirá en Cinco Saltos a Atlético Regina (86) en un duelo con intereses distintos. Por su parte, el equipo debutante buscará sumar ante uno de los líderes para continuar en la zona de permanencia. El Albo vive otro presente totalmente distinto: comparte la cima con La Amistad y ya está clasificado a la siguiente fase del Regional Amateur.

La Amistad (86), el otro puntero, jugará de local frente a Circulo Italiano (54). El conjunto cipoleño se encuentra en lo más alto de las dos competencias, y tratará de seguir en lo más alto. Por otro lado, el equipo reginense se ubica 11°, hasta ahora en la permanencia, a 7 puntos del último que estaría descendiendo.

También habrá doble acción en Roca. En el Luis Maiolino, el Naranja (70) de Martín Medina se medirá a San Martín (58). Además, en el Zit Formiga, el Norte (56) jugará frente a Maracacinho (34), que no le queda otra que ganar, ya que podría descender esta misma noche.

En un duelo clave por el descenso, Unión de Allen se enfrentará en «La Mejor del Valle» a Pillmatún, que podría mandar a la «B» a ¡dos equipos! en esta jornada. Si el equipo cipoleño suma de a tres, Alto Valle jugará la primera edición de la segunda categoría. Maracacinho, por ahora, depende de si mismo: ganando en Roca seguirá en la lucha, aunque el panorama es muy complejo.

Programación de la 37° fecha de la Liga Confluencia

Miércoles 12 de noviembre:

Experimental vs Atlético Regina – 21:00

Árbitro: Gastón Sandoval

La Amistad vs Circulo Italiano – 21:30

Árbitro: Román Domínguez

Deportivo Roca vs San Martín – 21:30

Árbitro: Martin Romera

Unión AP vs Pillmatún – 21:30

Árbitro: Lucas Hernández