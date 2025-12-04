Así será el albúm oficial del Mundial 2026: más de 100 páginas y casi mil figuritas

El álbum del Mundial 2026 tendrá una cantidad récord de figuritas.

En las vísperas del sorteo del Mundial 2026, se conocieron detalles de cómo será el álbum de figuritas oficial de Panini que tendrá un tamaño récord.

A partir del nuevo formato de 48 equipos, el álbum será más extenso al igual que la cantidad de figuritas necesarias para completarlo.

En total, el álbum tendrá 112 páginas y 980 figuritas lo que lo convierte en el más grande de la historia. Cada paquete contará con 7 figuritas.

Foi anunciada a caderneta do Mundial 2026.



Será a maior coleção de sempre, com 112 páginas e 980 cromos 🤯 pic.twitter.com/ucxhVeR5Tl — B24 (@B24PT) December 4, 2025

También se confirmó que habrá una preventa especial en Amazon para medir la demanda. Todavía no se sabe cuando se lanzará o el precio que tendrá.

La primera edición del clásico álbum de figuritas del Mundial fue en México 1970. Mas allá de los avances tecnológicos, la tradición se mantuvo y tuvo cada vez más coleccionistas.

En los últimos mundiales se volvió una costumbre que los fanáticos se junten en un punto de encuentro para intercambiar figuritas y así poder llenar sus álbumes.

El sorteo del Mundial

Este viernes 5 de diciembre, desde las 14:00 (hora argentina), se realizará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El evento tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C.

El sitio web de la FIFA y sus plataformas de redes sociales transmitirán el sorteo en vivo, y también se podrá seguir el minuto a minuto por Telefe, TyC Sports, DSports o la plataforma de streaming Disney+.