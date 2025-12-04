¿Qué dijo Lionel Messi sobre la posibilidad de ser bicampeón Mundial?

El 10, en el Monumental y por las Eliminatorias. En la previa del sorteo, se vuleve a ilusionar. (Archivo Matías Subat)

Lionel Messi ya no duda que estará presente en el Mundial 2026. Será el líder de la Selección Argentina y, en la previa del sorteo de los grupos de la competencia de este viernes, palpitó la gran cita de México, Estados Unidos y Canadá en la que la Albiceleste defenderá el título obtenido en 2022 en Qatar.

En diálogo con ESPN, el ídolo remarcó que pueden repetir la gesta del 2022, aunque no olvidó ponderar la fortuna necesaria para alcanzarla: «Sí, la Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles podés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar y quedaste eliminado, perder en los penales…».

El recuerdo de las definiciones por penales

Como ejemplo de sus palabras, Messi se basó en las definiciones desde los 12 pasos en el certamen pasado: «Tanto contra Holanda como contra Francia fuimos muy superiores y terminamos yendo a los penales; después tuvimos a la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) que nos hizo ganar, pero puede ser llegar a los penales y no ganar. Es muy difícil conseguir un Mundial«, repitió.

Messi y un tremendo elogio a Guardiola: “Para mí es único”

En otro tramo de la entrevista, el 10 elogió a Pep Guardiola: «Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos«.