Atención Boca: con cinco partidos, se pone en marcha la Copa Sudamericana

Boca está ante una temporada atípica y su objetivo internacional del 2024 será la Copa Sudamericana. Sin el cartel de la Libertadores, el torneo continental tendrá más presencia argentina con Racing, Defensa, Lanús, Belgrano y Argentinos, que ya están en la instancia de grupos, pero muy atentos a lo que ocurra en las fases previas.

Y el arranque será hoy con cinco duelos entre equipos del mismo país: Real Tomayapo vs. Wilstermann (Bolivia), Universidad Católica vs. Coquimbo Unido (Chile), Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Tarma (Perú), Carabobo vs. Metropolitanos (Venezuela) y Deportes Tolima con Independiente Medellín (Colombia).

¿Cómo es el calendario?

Luego de las primeras fases, llegará a la instancia de grupos, entre el 3 de abril y el 29 de mayo, tras el sorteo que se realizará el 18 de marzo. Más tarde iniciarán los playoffs, donde los segundos de cada grupo se enfrentarán a los terceros de las zonas de la Copa Libertadores, entre 17 y el 24 de julio.

Los mano a mano comenzarán el 14 de agosto y se extenderán hasta el 21 del mismo mes por los octavos, los cuartos de final serán entre el 18 y el 25 de septiembre, las semifinales se jugarán entre el 23 y y 30 de octubre y la final será el 23 de noviembre, una semana antes de la definición de la Libertadores.

Campeones criollos

Los equipos argentinos que ya se consagraron en la Copa Sudamericana son fueron Independiente, Boca -dos veces cada uno-, San Lorenzo, River, Arsenal, Lanús y Defensa y Justicia.