Atención Scaloni: Javier Mascherano confesó por qué Lionel Messi no estuvo en el partido de Inter Miami

La ausencia de Lionel Messi en el duelo de Inter Miami ante Houston Dynamo causó revuelo en el mundo del fútbol. Tras la goleada de las Garzas, Javier Mascherano rompió el silencio y se refirió al estado del astro argentino, con un guiño para Lionel Scaloni de cara a las Eliminatorias.

«Leo no ha tenido ninguna lesión; obviamente, con el correr de los partidos, ha sentido el cansancio y ha tenido una sobrecarga«, planteó el Jefecito sobre el estado de salud de su capitán.

En ese sentido, el entrenador de las Garzas describió en conferencia de prensa que «por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston, porque ya hemos tenido algunas lesiones«. Pese a la ausencia del rosarino, Inter Miami se impuso por 4-1 ante el elenco de Texas.

«Y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. Algunos estarán de acuerdo y otros no…pero para eso me trajeron«, agregó Masche en esa misma línea.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami

El elenco de Florida se enfrentará este domingo ante Charlotte FC en condición de local. Hay expectativa de que Lionel Messi vuelva a estar en el primer equipo, en la previa de su convocatoria a la Selección Argentina.