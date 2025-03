La llamativa decisión de Houston Dynamo por la ausencia de Lionel Messi en Inter Miami

Lionel Messi no estará en el partido ante Houston Dynamo. (Foto: @InterMiamiCF)

Javier Mascherano decidió darle descanso a Lionel Messi para el partido de esta noche como visitante ante Houston Dynamo por la MLS y el club local resolvió compensar a sus hinchas ante la ausencia del crack argentino.

La franquicia de Houston anunció que le regalará una entrada extra a los que asistan a este partido que podrán utilizar en un futuro encuentro de la liga.

“El informe del estado de los jugadores recientemente compartido para el partido no incluía al delantero Lionel Messi, pero se ha informado de que no ha viajado a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quien juega con nuestro oponente”, publicaron en un comunicado en el que reconocen la frustración por la ausencia del argentino.

Houston Dynamo tenía la ilusión de llenar las 22.000 localidades de su estadio con entradas que iban desde los 80 dólares hasta los 200. Con el temor de perder concurrencia, anunciaron el regalo de entradas para próximos partidos.

Inter Miami, entre la MLS y la Concacaf Champions League

Sin Messi, Inter Miami buscará su primera victoria en la actual temporada de la MLS después de empatar 2 a 2 con New York City en el debut.

El argentino fue preservado de cara al cruce del próximo jueves por los octavos de final de la Concacaf Champions League contra Cavallier Soccer Club de Jamaica. En la fase previa, eliminó a Kansas City con un 4-1 global (1-0 y 3-1).