Atlético Mineiro busca sanciones para los árbitros argentinos de la final de la Copa Libertadores

Atlético Mineiro cayó en la final de la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo, por 3-1 en el Monumental. Tras la dura derrota, el manager del Galo adelantó que pedirán sanción para la terna arbitral argentina porque no cobraron dos penales a favor.

A pesar de la expulsión de Gregore, jugador del Fogao, en el Galo no terminaron nada satisfechos con el arbitraje de la terna argentina encabezada por Facundo Tello y confirmaron que harán una denuncia ante la Conmebol, apuntando en particular contra un penal no sancionado contra Deyverson.

En diálogo con Ge Globo, el mánager Víctor Bagy dio a conocer que la institución de Belo Horizonte hará un reclamo ante el ente regulador del fútbol sudamericano, donde no solo pide un castigo para el grupo arbitral sino que también hacen un pedido por imágenes y audios en las situaciones discutidas.

«Formalizaremos una denuncia oficial ante la Conmebol, pidiendo un castigo severo al árbitro, especialmente para los miembros del VAR, además de solicitar las imágenes y el audio«, expresó Bagy.

El manager del club dio a conocer cuál son esas jugadas y confirmó que incluso hablar con un exárbitro para conocer su opinión al respecto: «Tuvimos una jugada justo después de nuestro gol, alrededor de los dos minutos y medio del segundo tiempo, en la que Hulk pasa al oponente, este se sorprende dentro del área y podría haber sido revisado o sugerido una revisión, así como la jugada de Deyverson».

«A los ocho minutos del segundo tiempo, en el que el jugador del Botafogo termina pateando a Deyverson antes del balón«, explicó con respecto al polémico choque del delantero con Marlon Freitas por el que todos en el Galo clamaron por la pena máxima

«Nos encargamos de reunirnos con el asesor arbitral del club, Sálvio Spínola, exárbitro de la FIFA, y corroboramos la opinión de algunos expertos en arbitraje, que también fueron enfáticos, especialmente en la jugada de Deyverson, que fue un pasivo», expresó el mánager con respecto al controversial cruce que podría haber significado la igualdad.

El resto de la terna fue conformada por Ezequiel Brailovsky (1er asistente), Gabriel Chade (2do asistente), Yael Falcón Pérez (4to árbitro) y Cristian Navarro (5to árbitro).