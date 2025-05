Especialista en educación: «El abandono escolar es mayor en escuelas con directores menos…»

En Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) creen que el impulso de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en Argentina es clave para prevenir el abandono escolar. Sobre esta problemática habló Esteban Torre, director de Educación de la institución, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Cómo evalúa la situación de Argentina en materia de retención de alumnos en las escuelas?

RESPUESTA: El sistema educativo argentino se caracteriza por un alto nivel de acceso donde la enseñanza primaria es prácticamente universal y la asistencia al nivel secundario es del 94%, a la vanguardia en América Latina. En la secundaria, la mejora en el acceso a la escolaridad se combinó con una caída en el abandono interanual (entre 2012 y 2022, de 11% a 8%) y en la repitencia (de 10% a 7%). Son cambios positivos, pero que reflejan desafíos persistentes. Claro que esta es una mirada integrada y no distingue las distintas desigualdades geográficas, por nivel socioeconómico y género que existen. Por otra parte, no hay que perder de vista la dimensión de los aprendizajes. De acuerdo a las pruebas Aprender 2022, 8 de cada 10 estudiantes del último año de la secundaria no alcanzan niveles satisfactorios en Matemática, mientras que en Lengua, de 4 cada 10. Los valores están estancados y en niveles bajos. Aún con avances, el sistema educativo argentino está lejos todavía de garantizar para todos un tránsito sostenido por la escuela y un egreso con aprendizajes fundamentales.

P: ¿Cuál es la situación en las provincias de Río Negro y Neuquén?

R: En el nivel secundario, Río Negro y Neuquén presentan tasas de abandono (10 y 9,4%) y repitencia (9 y 10,5%) que están por encima del total del país. Como contracara, las provincias tienen un mejor desempeño que el promedio nacional en el índice de resultados escolares (Argentinos por la Educación). En Río Negro, el 18% de los estudiantes que ingresan a la escuela primaria, llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma. En Neuquén, la cifra es 16%. En ambos casos, por encima de la media del país, que es 13%.

En el nivel secundario, Río Negro y Neuquén presentan tasas de abandono y repitencia que están por encima del total del país. Esteban Torre, director de Educación de Cippec.

P: ¿Qué elementos en las trayectorias de los alumnos alertan tempranamente sobre el posible abandono?

R: El abandono escolar es el resultado de un proceso en el que intervienen factores individuales, escolares, familiares y del contexto de cada joven que lo ubican en una situación, mientras está en la escuela, de exclusión latente, potencial o silenciosa. Esto se traduce, por ejemplo, en inasistencias reiteradas a clases, dificultades en el desempeño escolar o en problemas de convivencia en la escuela que pueden alertar de forma oportuna sobre un posible abandono. En Cippec realizamos estudios que permiten asociar el fenómeno del abandono escolar con la presencia de algunos factores específicos. Por un lado, quienes más dejan la escuela son los varones que estudian en una escuela de gestión estatal y pertenecen a hogares desfavorecidos. Asimismo, la maternidad/paternidad, o la vinculación con el mercado laboral tienen un impacto significativo en el abandono. Un bajo nivel educativo de padres y madres aumenta las probabilidades de dejar la escuela. También episodios de repitencia y sobreedad, son desencadenantes del abandono. Por otra parte, se registra un mayor abandono en aquellas escuelas donde hay equipos directivos menos estables y formados y donde la comunicación con los supervisores es más bien débil, situaciones que indican que el accionar de la escuela es clave más allá del contexto familiar y social de los individuos.

P: ¿Podría dar ejemplos de líneas de acción para prevenir ese posible abandono?

R: La situación individual de cada estudiante requiere un abordaje específico. Es posible organizar las intervenciones en torno a tres dimensiones. Por un lado, aquellas orientadas a eliminar o reducir las barreras de acceso al sistema educativo y allí podemos identificar programas de becas escolares, boleto estudiantil y transporte escolar, programas de modalidades flexibles. Por otro, acciones que tienen como objetivo la recuperación de aprendizajes y allí las tutorías o apoyos escolares emergen como estrategia. En tercer lugar, acciones dirigidas a orientar y acompañar a los estudiantes a partir de estrategias de vínculo familia – escuela, espacios de contención emocional, articulación con organismos de salud y de la justicia.

Se registra un mayor abandono en aquellas escuelas donde hay equipos directivos menos estables y formados. Esteban Torre, director de Educación de Cippec.

P: ¿Cómo funciona el SAT y qué resultados observan?

R: El SAT es una herramienta para la prevención del abandono escolar que tiene un componente de detección y otro de intervención. Por un lado, apoyado en los sistemas nominales de información (datos individualizados de los estudiantes), realiza un seguimiento de variables clave como la asistencia, las calificaciones, sobreedad, nivel socioeconómico y permite identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. A esto le sigue una intervención. Esto es, el SAT habilita que los equipos escolares identifiquen la causa por la que un estudiante está en riesgo de abandono y propone acciones y estrategias que fortalezcan la trayectoria de ese joven. En Argentina, Mendoza y Entre Ríos han sido las provincias pioneras en su implementación. Apoyadas técnicamente por Cippec, ambas provincias pusieron en funcionamiento el SAT en 2023: alcanzó a todas las escuelas secundarias mendocinas y a 80 entrerrianas. El primer año de implementación dejó resultados auspiciosos. 650 estudiantes de Entre Ríos que habían sido identificados con riesgo alto de abandono, continuaron sus estudios. De igual modo, la tasa de abandono en Mendoza cayó del 7,1 al 6,4. Desde Cippec, hoy estamos trabajando junto a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta y Misiones en esta iniciativa.

PERFIL

Esteban Torre