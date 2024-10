Atlético Regina sumó dos pibes de Cipolletti y la experiencia de Valdebenito para el Regional Amateur

Atlético Regina prepara su debut en el Regional Amateur y fue uno de los que más activos estuvo en el mercado de pases. Ya había incorporado a Fernando Valdebenito y ahora sumó a dos juveniles de Cipolletti: Ignacio Montero y Jeremías Langa. Los tres vienen de jugar el Federal A.

El otro refuerzo que anunciaron fue el arquero Patricio Morichi con pasado en Deportivo Roca, Atlético Tucumán, Temperley, Gimnasia y Tiro de Salta, Cambaceres, entre otros.

Luego confirmaron a Valdebenito que en septiembre culminó su participación en el Federal A en Sol de Mayo. El delantero ya jugó el Regional Amateur en Deportivo Roca y después en Independiente de Neuquén.

Aunque nunca había sido dirigido por Diego Napolitano, fue el DT el que lo convenció de ir a Regina. “Ya me había llamado para ir a Roca pero ese año no jugué el Regional. Me gustó la propuesta, mis experiencias en este torneo fueron positivas”, aseguró Valdebenito en diálogo con “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

Hoy, tras la eliminación de Cipolletti en el Federal A ante Sol de América de Formosa, el Albo anunció la llegada de Ignacio Montero y Jeremías Langa.

Montero es lateral izquierdo y Langa defensor central. El segundo fue titular en el último encuentro en Formosa por la lesión de Yago Piro y la expulsión de Manolo Berra. Los dos tuvieron mucho rodaje en la Liga Confluencia.

Atlético Regina debuta el próximo domingo en el Regional Amateur como local ante Deportivo Las Grutas, en horario a definir. También comparte zona con Villalonga y Jorge Newbery de Carmen de Patagones.

Escuchá a Fernando Valdebenito en «Subite al Podio» de RN Radio

