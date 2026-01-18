Inflación vs. Ingresos

Unter reunió el jueves a su conducción y los referentes de cada seccional para analizar su postura en la apertura de paritarias. Gentileza

“Matemática pura y sentido común” planteó el gobernador Alberto Weretilneck en la antesala del inicio del debate salarial en Río Negro que se abrirá el jueves.

Las expresiones no son nuevas. El relato del tener que ajustarse en las pretensiones a los ingresos reales es parte del discurso oficial desde hace tiempo y la insistencia reciente remarca que impone un límite a las paritarias antes de comenzar a hablar.

Weretilneck graficó recientemente que los ingresos de la provincia crecieron en el 2025 un 23%, lo que significa que quedó 8,5 puntos por debajo de la inflación, que cerró en un 31,5% anual. El mayor impacto es la “política recesiva nacional”, argumenta el mandatario y recuerda que el 60% de los recursos provienen de Nación.

Los gremios estatales analizan que en la masa salarial también la ecuación se repite con una baja anual respecto de la inflación, por eso el punto de partida será poner sobre la mesa una “compensación” por la pérdida del año que cerró.

Los estatales, con los salarios congelados desde septiembre (recibieron bonos en octubre y noviembre, y ninguna suma en diciembre), esperan una propuesta.

Sobrevuela la idea de una eventual reedición del Frente Sindical que conformaron Unter (con la anterior conducción), Sitrajur y ATE. Todo indica que más allá de algunas diferencias se podría retomar esa mesa para fortalecerse desde lo colectivo frente a un panorama incierto, que no tiene la magnitud de lo que ocurre en la órbita nacional, pero genera alertas.

El análisis inicial de los gremios

Unter lo advirtió en la reunión del Consejo Directivo central y los referentes de las seccionales que tuvo el jueves y anticipa que no será sencillo para el Gobierno la negociación con la nueva conducción, que está en funciones desde diciembre. El recordatorio que van cuatro meses sin paritarias es el primer reproche que posiblemente Laura Ortiz lleve el jueves a las 12:30, al primer encuentro cara a cara que tendrá en ese ámbito con la ministra Patricia Campos.

Los docentes exhiben como presión la carta del “no inicio de clases” lanzada desde antes de que termine el ciclo lectivo 2025.

En las filas de ATE -que esta semana salió al cruce por una nueva resolución de salud con modificaciones en el esquema de horas extras- también esperan una oferta. El titular nacional Rodolfo Aguiar tuvo su habitual encuentro previo con Weretilneck en la sede de la secretaría de Energía en Cipolletti el jueves para iniciar las conversaciones, aunque nada trascendió públicamente.

Se especula que se cruzaron los posicionamientos iniciales y el gobernador comenzó la tarea con el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, de hacer ensayos y proyecciones, siempre con su premisa de que “no se puede discutir salarios con inflación, hay que discutir en función de los ingresos”.

Los números proyectados

Del lado del Ejecutivo, un primer esquema ya está lanzado con la proyección de masa salarial para el 2026 que se incluyó en el Presupuesto aprobado por unanimidad por la Legislatura en diciembre. Allí se pautó 1,8 billones de pesos, una variación del 11% respecto del cierre proyectado para el 2025. En relación con la proyección general de egresos, los salarios se llevan el 54,5% del total.

En la recaudación propia también el Gobierno tiene un norte delineado y estimó recursos por unos 870.000 millones de pesos con los impuestos provinciales. Habrá que ver si la sangría de recursos de impuestos nacionales se mantiene al ritmo de los 10.000 millones de pesos mensuales, como acusó la Provincia al cierre del 2025, y cómo se delinea, mes a mes, la política salarial.